Carte électorale : le député Bachand propose un scénario alternatif

Drummondville — Dans son mémoire présenté devant la Commission de la représentation électorale du Québec (CRE), le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, a voulu livrer un scénario alternatif évitant ainsi, comme le propose la CRE, de voir les municipalités de la MRC des Sources se joindre à la circonscription électorale de Drummond–Bois-Francs.

Le mémoire du député Bachand a été présenté lors des audiences publiques tenues le 9 novembre dernier à Drummondville. Il s’est dit confiant, mais prudent de voir les membres de la Commission de la représentation électorale modifier de façon substantielle sa proposition initiale.

« Les commissaires ont bien entendu et ils ont bien écouté les argumentations. On se croise les doigts et on espère que nous avons été capables de les convaincre », de dire M. Bachand.

La proposition de la Commission vise en fait à réduire le nombre d’électeurs dans Richmond, qui est actuellement au-delà de la limite permise par la loi. Présentement, la loi dit qu’on peut en avoir jusqu’à 25 % en moins ou 25 % plus d’électeurs. Au-delà de ça, ce n’est pas permis. À l’heure actuelle, il y a dans Richmond 27,3 % plus d’électeurs que la moyenne.

Le mémoire du député Bachand suggère d’annuler le transfert des municipalités de la MRC des Sources (les villes de Danville et de Val-des-Sources, les municipalités de Ham-Sud, de Saint-Adrien, de Saint-Georges-de-Windsor et de Wotton ainsi que le canton de Saint-Camille (11 778 électeurs) de la circonscription de Richmond à celle de Drummond–Bois-Francs et de maintenir ces municipalités au sein de la circonscription de Richmond.

« Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources, a déposé à la CRE son mémoire, dans lequel elle explicite les raisons pour lesquelles elle estime que le transfert de ses municipalités vers la circonscription de Drummond–Bois-Franc est inadmissible. Sans refaire l’entièreté de son argumentaire, il apparait important de rappeler les principaux enjeux qui y sont traités : l’appartenance à la région administrative de l’Estrie ; l’appartenance naturelle de la population de la MRC des Sources à la circonscription de Richmond ; son rôle et son implication dans la gouvernance politique de la région de l’Estrie ainsi que ; son intégration de longue date au sein des institutions publiques et son ancrage auprès des acteurs régionaux », souligne dans son mémoire M. Bachand.

Secteur de Valcourt

Ce scénario maintient l’initiative de la CRE d’intégrer les municipalités de Valcourt, du Canton de Valcourt, de Maricourt et de Racine à la circonscription de Johnson, qui deviendra Daniel-Johnson selon la nouvelle dénomination. Selon le député, cette initiative est d’ailleurs alignée à l’organisation actuelle du territoire et aux préoccupations des acteurs du milieu.

« L’initiative permettra entre autres de regrouper les municipalités du “Val 7”, c’est-à-dire Valcourt, Canton de Valcourt, Racine, Maricourt, Lawrenceville, Sainte-Anne-de- la-Rochelle et Bonsecours au sein de la même circonscription. Ces municipalités entretiennent des liens de communauté importants, ayant notamment mis certains services en commun et élaboré des ententes concernant les services et les travaux publics », mentionne M. Bachand dans son mémoire.

Pour la circonscription de Saint-François, le scénario du député Bachand propose d’annuler le transfert vers la circonscription de Richmond de la partie de la ville de Sherbrooke qui correspond à l’arrondissement de Brompton (5 482 électeurs) tel qu’il existait avant le 5 novembre 2017 et maintenir la circonscription identique aux découpages de 2011 et 2017.

« Ainsi, nous perdons le secteur de Valcourt, mais nous gardons la MRC des Sources et on retourne le district Bromptonville à la circonscription de Saint-François. D’ailleurs, il y a unanimité dans les mémoires pour que la MRC des Sources demeure dans Richmond », résume le député, au lendemain de sa présentation devant la Commission.

Les gens de la Commission vont faire un rapport qui sera présenté aux parlementaires québécois d’ici Noël. Le rapport final sera déposé au cours du premier trimestre 2024.