André Bachand sera à nouveau candidat

Actualités – L’Étincelle — L’actuel député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, sait d’ores et déjà qu’il sera candidat pour la Coalition avenir Québec lors des prochaines élections provinciales.

« J’ai l’intention de continuer. Ça prend une bonne mixité ; ça prend des jeunes ; ça prend des gens avec de l’expérience ; ça prend des femmes ; ça prend des hommes ; ça prend des gens des communautés culturelles », confirme le député de Richmond à l’Assemblée nationale.

À 61 ans, il se dit prêt à entreprendre un autre mandat pour la Coalition avenir Québec. « J’en ai encore pour un bon bout de temps », de dire M. Bachand.

Le député invite toutefois les jeunes à se présenter. « Je les invite à s’engager dans la politique fédérale, provinciale et municipale », souligne le député de Richmond.

Il croit toutefois qu’une mixité est nécessaire. « Je serai dans la partie plus âgée de l’organisation », avoue M. Bachand.

À l’inverse, à 24 ans, il a déjà été le plus jeune maire élu au Québec. « J’ai connu ce qu’était être jeune en politique. Maintenant, j’évolue avec mon expérience. Ça fait 35 ans que je fais de la politique. En 1986, lorsque j’étais maire, il y avait des personnes qui avaient l’âge de mon père. Maintenant, les gens à Québec m’appellent le sage. À mon âge, je sais que, lorsqu’il vente de côté, et bien, il vente de côté. Le lendemain, il ventera moins. C’est tout », mentionne-t-il.

Selon lui, l’expérience sert à passer à travers les moments plus difficiles et à « célébrer davantage » les événements plus heureux.

« Notre premier ministre, ça fait 25 ans qu’il est en politique provinciale. C’est très rassurant », ajoute M. Bachand.