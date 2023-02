Supporter le quotidien des gens, une priorité au cœur du second mandat d’André Bachand

Val-des-Sources — Réélu pour un second mandat le 3 octobre dernier, le député de Richmond André Bachand a bien voulu nous dresser quelques grandes lignes de ses priorités d’actions et de celles de son gouvernement.

Tout d’abord pour ce qui est des projets d’infrastructures dans la MRC des Sources, ce dernier mentionna que les programmes sont en place pour continuer d’aider les municipalités. Pour les prochains mois, on parlera probablement davantage de mises à niveau et d’entretien, car outre les projets déjà annoncés, il n’y a pas de grands changements à prévoir à ce niveau pour le moment.

M. Bachand insiste sur le fait que poursuivre et voir de tenter d’accentuer substantiellement l’aide à la quotidienneté des gens, sera une partie majeure de son travail dans la circonscription au cours du prochain mandat.

« Nous sommes conscients que la prochaine année ne sera pas facile économiquement pour plusieurs et nous entendons trouver des solutions pour tenter d’enrayer le plus possible les effets de l’inflation sur la population de Richmond et sur l’ensemble du Québec. L’un des enjeux majeurs sera de trouver des solutions au dossier de l’accessibilité aux logements sociaux abordables. On parle ici d’un besoin primaire qu’il s’agisse d’avoir un toit sur la tête et de la nourriture dans le frigo, c’est essentiel de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la population, il est important de supporter les citoyens dans le quotidien. », de mentionner le député.

Ce dernier aborda également le sujet des besoins en santé qui sont toujours criants dans la région, tout en soulignant toutefois au passage que des améliorations notables furent réalisées au cours des dernières années, assurant notamment le maintien des services aux usagers de la circonscription, ainsi que des perspectives encourageantes pour le futur.

« Les efforts en santé demeureront ça c’est clair et nous continuerons de travailler en ce sens avec l’équipe du CIUSSS de Sherbrooke. », conclut M. Bachand.