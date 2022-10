Actualités – L’Étincelle — Emmanuel Choquette, professeur en communications stratégiques au département de communications à l’Université de Sherbrooke, n’a pas été surpris par la victoire dans Richmond du député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec, André Bachand. L’ampleur de la défaite libérale a cependant retenu son attention.

« Je n’ai pas été surpris des résultats dans Richmond. M. Bachand était en avance dès le départ. Il faut aussi tenir compte de la débandade des libéraux. C’est un facteur favorable à l’élection du candidat de la CAQ », soutient le professeur de l’Université de Sherbrooke.

C’est Québec solidaire qui a terminé au deuxième rang avec son candidat Philippe Pagé. « Il faut aussi souligner la troisième place du Parti conservateur du Québec. D’ailleurs, en début de soirée, la candidate du PCQ, Marylaine Bélair, a conservé la deuxième place durant un bout de temps », souligne M. Choquette.

Les libéraux, avec la candidate Mona Louis-Jean, ont terminé derniers avec seulement 5,5 % du suffrage. « Il faut se demander où est allé le vote libéral. Il est allé en partie chez Québec solidaire. Par exemple, les gens préoccupés par l’intégration des immigrants ou par le logement social. Ils n’ont pas nécessairement pensé que Québec solidaire est un parti en faveur de l’indépendance du Québec. Bien évidemment, il y a des libéraux qui sont allés du côté de la CAQ », de dire le professeur.

Selon lui, le Parti conservateur du Québec a ramassé le vote de contestation. « Ce sont des gens quelque peu démobilisés par rapport aux autres partis en présence. C’est ce qui explique la bonne performance des conservateurs dans Richmond », mentionne M. Choquette.

« Mais, ce qui est surprenant, dans une circonscription comme Richmond, c’est de voir le Parti libéral recueillir moins de 6 % des appuis. C’est historique. Les libéraux sont arrivés trop tard ; la précampagne était terminée. On a eu de la difficulté à trouver un candidat. C’est tout dire », raconte-t-il.

Cabinet ministériel

Dans le contexte actuel, André Bachand est-il ministrable ? « Je ne suis pas dans le secret des dieux. En revanche, si on regarde à l’extérieur, une telle nomination pour M. Bachand serait une surprise. Il y a tellement de nouveaux candidats vedettes. On a qu’à penser à Bernard Drainville ou à Martine Biron. Sans compter des visages qui étaient déjà là comme Geneviève Guilbault et Christian Dubé. Ces gens-là vont revenir », commente-t-il

Par contre, selon lui, il est certain que M. Bachand obtiendra un rôle important au sein du gouvernement même s’il n’est pas ministre. D’ailleurs, avant le déclenchement des élections, le député de Richmond agissait comme président de la commission des institutions.

Lors de son passage à Sherbrooke, le premier ministre Legault avait dit de M. Bachand : « C’est un homme respecté par tous les députés de toutes les formations politiques ».

« La présidence de l’Assemblée nationale pourrait être une fenêtre fort intéressante pour le député de Richmond. C’est une fonction que pourrait assumer M. Bachand », termine M. Choquette.