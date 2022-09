André Bachand prend deux engagements

Richmond — Le député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec dans Richmond, André Bachand, s’engage à améliorer la couverture du réseau cellulaire sur l’ensemble du territoire des MRC du Val-Saint-François et des Sources au cours du prochain mandat.

Il existe encore plusieurs secteurs sur le territoire de Richmond où il est difficile de loger ou recevoir des appels de qualité. M. Bachand estime que les gens de la région sont en droit d’avoir accès à des services fiables et performants.

« Les services d’Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L’accès à des services performants et fiables est au cœur du développement économique et social des communautés. À la CAQ, nous déployons les efforts nécessaires pour offrir l’ensemble des outils technologiques nécessaires au développement de nos régions », souligne M. Bachand.

Le député sortant et candidat à la Coalition avenir Québec s’engage également à ce que le gouvernement rembourse des municipalités ayant investi des sommes en lien avec le déploiement des services d’Internet haute vitesse dans la circonscription.

Le 2 juin dernier, le député a annoncé un investissement de 34,8 millions $ afin d’offrir les services Internet haute vitesse à des foyers du comté de Richmond. Il confirme que les sommes investies par les villes et villages dans le cadre du projet seront bel et bien remboursées s’il est réélu, il s’agit d’une question d’équité municipale et citoyenne. Le gouvernement Legault a tenu sa promesse de connecter tout le Québec à Internet haute vitesse avant la fin 2022.

Le député sortant et candidat s’est aussi engagé, la semaine dernière, à réaménager l’intersection des routes 143 et 249 à Windsor.

« Comme vous pouvez le constater, avec entre autres le développement du parc d’affaires, c’est rendu une problématique importante. Déjà, le ministère des Transports travaille avec la Ville de Windsor sur ce dossier. Il faut accélérer les démarches. C’est mon engagement. Il est ferme. C’est l’engagement de mon gouvernement », a souligné M. Bachand, lors d’un point de presse bruyant tenu à l’intersection des deux routes en question.