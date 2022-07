André Bachand confirme sa candidature pour les prochaines élections

Val-des-Sources - Personne n’aura été vraiment surpris : l’actuel député André Bachand représentera la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Richmond lors des prochaines élections provinciales qui se tiendront le 3 octobre 2022.

« Nous cherchons des moyens pour servir les gens. Si j’étais bon en électricité, je serais un bon électricien. Si j’étais bon avec le bois, je serais sans doute un bon ébéniste. Malheureusement, je n’ai aucun talent manuel. J’aime les gens. La politique a toujours été un moyen pour moi de faire une différence dans la communauté. C’est très motivant », raconte André Bachand, lors d’une entrevue accordée au journal Les Actualités — L’Étincelle.

Selon lui, parce qu’il peut encore faire la différence dans le quotidien des gens, André Bachand a pris la décision de poursuivre sa carrière politique en se lançant dans une autre campagne électorale.

Outre les annonces publiques fréquentes visant les organisations de la circonscription, le député Bachand considère le service direct à la population comme étant d’une grande importance. « C’est moins spectaculaire, mais c’est ça la base de mon travail. Nous sommes là pour faciliter les choses entre les citoyens et les différents ministères. Nous ne faisons pas de miracle, mais nous sommes là pour prendre les dossiers, les faire avancer et finalement les régler. Nous écoutons les gens et nous les accompagnons. C’est ce qui peut faire la différence », souligne le député de Richmond, qui en est à sa septième campagne électorale.

M. Bachand a été élu à l’âge de 24 ans comme maire d’Asbestos (Val-des-Sources). Il était alors le plus jeune maire au Québec. À 25 ans, il a été préfet de la MRC. En 1997, il a fait le saut au Fédéral avec le Parti progressif-conservateur. Il a été réélu en 2000. Il était d’ailleurs le seul conservateur élu au Québec. Puis, en 2018, il s’est rangé du côté de la CAQ au provincial. Il est actuellement président de la Commission des institutions depuis le 6 février 2019.

Bien sûr, M. Bachand a profité de l’occasion pour faire le bilan de son dernier mandat. Il a parlé entre autres des centaines de nouvelles places en CPE et des agrandissements d’écoles. Il mentionne aussi le dossier de l’eau potable à Val-Joli, tout comme les deux écoles vides à Richmond. Selon lui, il fallait aussi passer le gaz naturel à Richmond, un projet de 12 millions $, en plus d’Internet haute vitesse, une promesse de son chef.

« Le dossier de la route 257 à Saint-Adrien trainait depuis 1962. C’est quand même plus de 17 millions $ », ajoute M. Bachand.

Le député parle d’une excellente collaboration avec les directions générales et avec les élus des municipalités de sa circonscription électorale. « Nous discutons ensemble. Nous réglons des dossiers. Ce n’est pas toujours facile, mais notre moyenne est très bonne », de dire le député de Richmond.

Il voit la pénurie de logements comme étant le plus grand défi à relever au cours des prochaines années. La prochaine élection se jouera sur la gestion financière en ces temps d’inflation.

Évidemment, la pandémie a teinté le dernier mandat de M. Bachand. « Ç’a été difficile pour tout le monde. Il a fallu s’adapter. Les gens ont plus que bien collaboré. La pandémie a été un dur coup, mais nous nous en sommes bien sortis. Il y a eu des drames et il y a encore des séquelles de ça. Ç’a été très difficile pour les ados », de dire le député.

« C’est un travail intéressant. Nous ne sommes pas capables de régler tout, mais, de la façon dont nous travaillons, c’est toujours dans le positif et dans la collaboration », affirme le député Bachand.