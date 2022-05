Philippe Pagé sera le candidat de Québec solidaire dans Richmond 

Sherbrooke —C’est Philippe Pagé qui portera les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Richmond lors des élections du 3 octobre prochain. Ce dernier a été choisi par les membres du parti lors de l’assemblée d’investiture qui a eu lieu ce lundi à la salle Fernand Lambert, devant une salle comble, en présence du porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, de la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien et de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

« Philippe fait partie de la nouvelle génération d’élus municipaux qui changent le Québec. L’équipe solidaire partage le même projet, celui d’un Québec où on aménage le territoire pour améliorer la qualité de vie. Celui où se on donne les outils pour combattre la crise du logement et protéger l’environnement. Il a tout ce qu’il faut pour devenir le premier député solidaire de Richmond. Il s’ajoute aujourd’hui à la grande équipe solidaire, la meilleure pour remplacer la CAQ en octobre, l’équipe avec les meilleures solutions pour les Québécois et Québécoises », a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

Philippe Pagé est actuellement maire de Saint-Camille et directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec. Sa rigueur, sa sensibilité, son sens de l’écoute et ses qualités de rassembleur font de lui un candidat de choix pour être la voix des citoyennes et citoyens de Richmond.

« Comme beaucoup d’autres enfants d’agriculteurs, mes parents nous ont appris la valeur du travail et de l’entrepreneuriat. Mes parents nous ont appris qu’avec du courage, qu’avec de la rigueur, on pouvait faire notre chance dans la vie. J’ai envie de vous donner un député de terrain, de tête et de cœur, qui va aller rejoindre le caucus de Québec solidaire à l’Assemblée nationale du Québec ! », a déclaré le candidat solidaire, Philippe Pagé.