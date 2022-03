Alain Rayes figure au registre des personnes bannies en territoire de la Fédération de Russie

Actualités-l’étincelle —Les attaques militaires de la Russie sur l’Ukraine ne laissent personne indifférent, si bien que les gestes posés par l’administration de Vladimir Poutine sont vigoureusement dénoncés, voire condamnés par de multiples pays à travers le monde, dont le Canada.

Ainsi, à titre de représailles aux sanctions imposées par les nations occidentales, le ministre des Affaires étrangères russe a annoncé dans une déclaration diffusée le 15 mars dernier que plus de 300 Canadiens et Canadiennes, dont le député fédéral de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, étaient bannis de l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie.

Monsieur Rayes se dit quant à lui plus que jamais solidaire avec le peuple ukrainien.

« Je condamne vigoureusement les actions de Vladimir Poutine aux côtés des millions de Canadiens et de la communauté ukraino-canadienne. L’agression et l’invasion de l’Ukraine par la Russie sont inacceptables. L’attaque de Poutine contre le peuple ukrainien, son gouvernement démocratiquement élu est méprisable.

Les dictateurs comme lui doivent être et seront jugés sévèrement. Avec mes collègues du Parti conservateur et l’ensemble des élus du Parlement canadien, nous sommes prêts à défendre la démocratie, la liberté et l’ordre international fondé sur des règles contre ces graves violations du droit international », a souligné le député Rayes.