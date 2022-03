Les députés caquistes se réjouissent de la régionalisation de 5 000 postes de l’administration publique

Actualités —L’Étincelle — Afin de stimuler le développement économique des municipalités dévitalisées et de l’ensemble du territoire, le gouvernement du Québec lance son plan de régionalisation, qui vise le transfert de 5000 emplois de l’administration publique d’ici 2028.

Le premier ministre, M. François Legault, et la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, en ont fait l’annonce dernièrement.

Les députés se réjouissent des retombées économiques et sociales bénéfiques qui seront engendrées par la régionalisation des emplois en Estrie et qui constitueront un levier vers de meilleurs services publics pour la population locale.

« Ces emplois à valeur ajoutée contribueront de façon importante à la vitalité de notre région. Dans un monde post-pandémie où les technologies et le télétravail sont à l’avant-plan, il n’y a désormais plus d’impératif à concentrer les emplois de la fonction publique dans les grands centres urbains. Ceci permettra à des Québécois d’un peu partout dans la province de participer activement au développement du Québec, sans avoir à déménager », soutient André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des institutions.

Le transfert de ces emplois contribuera également à la bonification de l’expertise de l’État sur les différents enjeux locaux. Il permettra aussi à celles et ceux qui visent une carrière dans l’administration publique de concrétiser leur objectif sans avoir à quitter leur région natale.

Les organisations ont déjà commencé à doter leurs emplois en région en utilisant les espaces de bureaux existants et en priorisant les municipalités régionales de comté les plus dévitalisées. De plus, afin de soutenir cette importante démarche gouvernementale, 15 bureaux gouvernementaux partagés seront implantés sur l’ensemble du territoire québécois. Ces bureaux pourront accueillir les employés de diverses organisations.

Un bureau gouvernemental partagé sera donc aménagé à Lac-Mégantic, afin de soutenir le déploiement de ce plan. Cela permettra une augmentation de la présence de personnel de l’administration publique en Estrie.