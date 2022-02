André Bachand dresse un bilan des derniers mois, pour le moins fort éloquent

Actualités-l’Étincelle — à l’écoute des citoyens et présent sur le terrain dans l’ensemble de sa circonscription, le député de Richmond, M. André Bachand dresse un bilan très positif des annonces et réalisations faites au cours des 12 derniers mois.

Durant cette période l’homme politique aura notamment eu l’occasion de travailler sur des dossiers d’envergure et ayant un impact majeur sur la qualité de vie des gens de la région.

Parmi les plus importants projets ayant vu le jour, mentionnons le prolongement du réseau de distribution du gaz naturel à Richmond. Un projet qui aura nécessité un apport financier de l’ordre de 10,6 M$ de la part du gouvernement du Québec et qui joue un rôle majeur dans le développement économique régional.

Au cours de 2021, M. Bachand a également annoncé un investissement de 34,8 millions $ dans le but de permettre à plus de 4000 foyers des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François d’avoir accès à un service internet haute vitesse.

En plus d’annoncer la création de 80 nouvelles places en garderies subventionnées dans le secteur de Rock Forest, le député provincial participa aussi à l’ajout d’investissements totalisant plus de 20 M$ en matière d’infrastructures routières, de vie communautaire, de loisir, ainsi que de développement culturel, touristique et économique sur le territoire.

« Il est impossible de passer sous silence l’annonce de la semaine dernière en lien avec la réfection de la route 257, une artère de 12 km permettant la liaison des noyaux villageois des municipalités de Saint-Adrien et de Ham-Sud. Cette route est la seule permettant l’accès au Parc régional du Mont-Ham, équipement récréotouristique régional structurant pour le développement économique et produit d’appel de la région.

Il s’agit d’une réelle fierté pour M. Bachand d’avoir été en mesure de mener à bien ce projet que les gens de la région caressent depuis plusieurs dizaines d’années. En fait, elle se retrouvait déjà dans un état dégradé en 1993, lorsque le gouvernement du Québec avait cédé la responsabilité de cette route aux municipalités. », pouvait-on prendre connaissance dans une note remise aux médias et émanant des bureaux de M. Bachand.

En lien avec le travail accompli au cours des derniers mois, le principal intéressé n’avait que de bons mots envers ses divers collaborateurs.

« Le rôle d’un député est de travailler en synergie avec les acteurs du milieu, afin d’établir les différentes priorités de la région et de les faire valoir auprès de l’Assemblée nationale. Je me réjouis de compter sur une magnifique collaboration avec les gens de ce magnifique comté qui est le mien, ainsi que sur l’oreille attentive de mes collègues à Québec. Tous les ingrédients sont en place pour que l’on continue d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Richmond, et ce, même au-delà de la prochaine élection, prévue pour le 3 octobre ».