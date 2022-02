« C’est le discours d’une bonne partie de la population » — Alain Rayes

Actualités – L’Étincelle — Alain Rayes, député conservateur de Richmond-Athabaska à la Chambre des communes, a joué un rôle plutôt « neutre » dans la manifestation des camionneurs à Ottawa. Selon lui, il ne faut pas trop généraliser ; il faut écouter le message transmis par ces gens qui, pour la plupart, en ont assez de certaines mesures relatives à la pandémie. En même temps, les autorités policières doivent s’assurer d’appliquer les mesures nécessaires pour un retour à la vie normale à Ottawa.

Lundi matin, le député a pris la décision de rester à son appartement à Gatineau à trois kilomètres du parlement. S’il ouvre sa fenêtre, il entend bien le bruit des klaxons des camions.

« Je veux voir comment vont se passer les choses avant de retourner sur la colline parlementaire. Je peux continuer à effectuer mon travail de façon virtuelle. Mes confrères qui se sont rendus au parlement me disent que tout est sous contrôle et qu’ils se sentent en sécurité », de souligner Alain Rayes.

Selon lui, les policiers ont fait un travail « extraordinaire ». « Sans provocation, en coopération avec les manifestants, les policiers sont intervenus de façon très professionnelle. Il y a eu quelques débordements, mais je peux vous dire qu’au nombre de personnes présentes, ça s’est vraiment bien passé », affirme le député de Richmond-Arthabaska.

M. Rayes considère que les élus doivent écouter le message de ces gens venus sur la colline parlementaire. « C’est le discours d’une bonne partie de la population. Ce sont des citoyens à part entière ; ils ont droit à leur opinion. Ils ont le droit de se faire entendre. Ils ont le droit de manifester. Notre responsabilité, c’est de les écouter et non de les provoquer », mentionne M. Rayes.

Avec cette manifestation, il ne faut surtout pas généraliser. « J’ai marché dans les rues sans entrer dans la zone nerveuse : samedi, c’était en fait très festif. Il y avait des camionneurs, des travailleurs et des familles. Les gens voulaient se faire entendre. On sent qu’il y a un épuisement chez beaucoup de gens. Il ne faut pas penser que ce sont tous des anti-vaccins comme certains le laissent croire », insiste le député conservateur.

Il avoue que cette situation ne doit pas être facile pour les gens qui habitent à proximité. Et si le siège perdure ? « J’ai confiance. Les policiers ont effectué un travail extraordinaire pour éviter les débordements. Ils ont été compréhensifs. Il y a eu certaines situations malheureuses près des monuments et quelques propos haineux. Les policiers ont trouvé une façon correcte de rétablir la situation. Je continue à croire que ça va bien se passer », soutient M. Rayes.

Selon lui, le message a été entendu. « C’est ça qu’il faut expliquer aux gens encore en place. Ce n’est pas nécessairement en étirant plus que ça va améliorer la situation », de dire le député de Richmond-Arthabaska.

M. Rayes déplore l’attitude du premier ministre Justin Trudeau. « Le premier ministre a surtout été en confrontation avec ces gens-là », termine M. Rayes.

Les manifestants se sont réunis à Ottawa dans ce qu’ils appellent le « convoi de la liberté » pour s’opposer à la vaccination obligatoire des camionneurs qui doivent franchir la frontière canado-américaine et à plusieurs autres restrictions liées à la COVID-19.