Les péquistes de la région ressortent enthousiastes du congrès

Actualités-L’Étincelle —Les péquistes de l’Estrie sont ressortis « énergisés » du 2e Congrès d’orientation du Parti québécois. La satisfaction et la fierté du travail accompli depuis le congrès précédent sont évidentes.

L’évènement tenu en formule hybride a permis de réunir en ligne et à Trois-Rivières près de 500 militants de toutes les régions du Québec. Des 120 propositions débattues, la plupart de celles déposées par les militants estriens ont été adoptées, dont la proposition de réclamer du gouvernement fédéral la complète juridiction sur le transport ferroviaire.

Les délibérations ont permis d’enrichir et d’adopter le Projet national qui sera présenté à la population. Ce document servira de base à la plateforme électorale lors de l’élection générale de 2022.

« Nous sommes en mesure de proposer un avenir meilleur pour les Québécois plutôt que d’accepter le déclin avec le sourire comme c’est le cas avec le gouvernement actuel », a déclaré Jacques Gagnon, président du territoire de l’Estrie au sein du Parti Québécois.

Nouveau logo

La démarche de changement a amené la modernisation de l’image de marque qui a finalement été dévoilée samedi avec une nouvelle version du logo péquiste.

« C’est une page de l’histoire du Parti Québécois qui est en train d’être tournée. Le visage du PQ a changé, nos valeurs et les individus qui les portent doivent être représentés par une image conséquente avec ce rajeunissement et la solidification de notre projet, qui est de faire du Québec un pays », a soutenu Yves Bérubé-Lauzière, président de l’exécutif de Sherbrooke.

Son collègue Paul Lavoie, président de l’exécutif de Saint-François, a de son côté soutenu que le Parti québécois est encore « la plus grande formation politique au Québec ».

« La situation financière du PQ est bonne et personne n’aurait cru cela possible il y a trois ans. Les dons, les membres et les militants sont au rendez-vous, ce qui augure bien pour faire des gains l’an prochain. »