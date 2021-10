Danville rencontre ses candidates à la mairie

Danville(RL) —Une rencontre virtuelle, où les trois aspirantes au poste de mairesse de la ville de Danville ont pu exposer leur vision et leurs idées, a été organisée par des membres du regroupement citoyen Danville en Transition, lundi soir dernier.

Lors de cette rencontre tenue à la salle du conseil des chevaliers de Colomb de l’endroit, mesdames Nathalie Boissé, Ginette Pinard et Martine Satre, ont généreusement accepté de répondre aux questions du modérateur Richard Letendre sur des thèmes et enjeux jugés prioritaires au sein de la municipalité. Finance, aqueduc, infrastructures routières et d’habitations, développement durable, culture, loisirs et sécurité ; sont autant de sujets explorés par les candidates au cours de la soirée.

Présenté sous une formule d’allocutions alternées. Chacune des dames disposait de deux minutes pour livrer l’essentiel de leurs messages à la communauté, s’exprimant à tour de rôle et selon un ordre établi préalablement.

Une couverture vidéo de la soirée fut réalisée par l’équipe de la télé communautaire Canal info + et selon ce qu’il nous a été possible d’apprendre, l’enregistrement devrait être disponible pour visionnement public sur Facebook, mercredi ou jeudi de cette semaine au plus tard.

Mentionnons par ailleurs que l’ensemble des candidats aux cinq postes de conseillers en élections, de même que le seul élu de la municipalité M. Pierre Jr Grimard, disposaient tous de 120 secondes au début de la soirée, afin de se présenter et de s’adresser aux électeurs danvillois. La convivialité et les échanges courtois entre tous les candidats présents auront su caractériser de belle façon cette initiative citoyenne, en vue des prochaines élections municipales.

Le 7 novembre prochain s’agira certes d’un moment qui risque de marquer un tournant important pour le conseil et les résidents de la charmante petite municipalité de la MRC des Sources.