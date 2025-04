Les élues de Windsor rencontrent des femmes intéressées à la politique

Windsor — À l’approche les élections municipales, qui se tiendront le 2 novembre prochain, les trois femmes du conseil de Windsor ont organisé un panel de discussion dans le but de bien informer celles qui désirent se lancer dans cette aventure. Cette rencontre a eu lieu le 15 avril dernier, à l’hôtel de ville de Windsor.

En fait, Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, ainsi que les conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard étaient présentes à une rencontre organisée par les PÉPINES, un organisme dont la mission est d’encourager et de soutenir la participation et l’engagement de toutes les femmes pour réaliser une société équitable, diversifiée et inclusive.

C’est à la suite de cette rencontre avec les PÉPINES que les trois politiciennes de Windsor ont eu l’idée de ce panel.

Au total, quatre femmes ont accepté l’invitation. Elles ont été invitées à s’assoir aux sièges réservés aux élus municipaux lors des séances du conseil.

« On ne s’attendait pas à avoir cinquante personnes à cette rencontre. Nous avons eu beaucoup de plaisir à discuter avec ces femmes intéressées à la politique municipale. Nous leur avons raconté notre parcours. Bien sûr, nous avons discuté de la conciliation travail-famille. Il faut savoir qu’on ne va pas en politique municipale pour défendre un seul projet. Il faut être là afin de travailler pour tous les citoyens. Il faut être patient sur certains projets. Nous avons pris part à une rencontre très intéressante », souligne Mme Bureau.