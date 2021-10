Daniel Pitre sollicite un deuxième mandat au siège # 5 à Danville

Danville – C’est avec enthousiasme que M. Daniel Pitre annonce qu’il briguera de nouveau le siège # 5 aux élections du 7 novembre prochain. D’entrée de jeu, il tient à remercier les gens qui lui ont fait confiance pour un premier mandat bien rempli.

Monsieur Pitre a siégé sur différents comités, tels que la corporation de développement économique de Danville, cœur villageois (promotion touristique et culturelle) et villages-relais (offrir un accueil de qualité pour les voyageurs de passage), et un comité citoyen d’acceptabilité sociale (analyse d’un projet en regard du développement durable). Il fut responsable de l’organisation de la consultation publique sur la culture menant à l’adoption d’une première politique culturelle à Danville. Il a contribué à la réalisation de 22 balados pour faire découvrir l’histoire, l’architecture, des attraits et commerces de Danville, un circuit piétonnier à travers la ville, et, dernièrement, un contact avec le théâtre la Dame pour la réalisation de leur spectacle.

« Je veux poursuivre mon implication et ma collaboration en faveur d’un développement économique équilibré entre 3 pôles : industries/commerces ; agroalimentaire ; tourisme/culture. Je travaillerai à offrir un service de qualité auprès de la population et je me ferai le gardien d’une gestion efficace des ressources et infrastructures en fonction de notre réalité », a mentionné monsieur Pitre.

« Je défends des convictions et des valeurs tels le travail d’équipe, l’ouverture d’esprit, la participation citoyenne, la créativité, le respect, la communication humaine et non violente ».