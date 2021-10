Alexandre Roy briguera un second mandat comme conseiller à St-François

St-François-Xavier-de-Brompton (SFT) — Après mûre réflexion, Alexandre Roy désire renouveler son mandat de conseiller municipal au poste numéro 4. Ce qui l’a fait prendre sa décision finale, c’est Adam Rousseau, qu’il décrit comme étant son mentor et un leader positif. Les deux hommes partagent beaucoup d’idéaux et risquent fort, si on les laisse continuer sur cette lancée, emmener les citoyens de Saint-François dans la vague.

Alexandre souhaite donner accès à une démocratie pleine et entière à tous. Ce qu’il entend par là, c’est qu’il aimerait mettre en place, par exemple, un conseil jeunesse. En impliquant les futurs décideurs de notre société dans la roue, ils pourront ainsi faire des choix plus éclairés dans le futur, usant de la démocratie comme il se doit.

Il est aussi important pour lui de continuer à faire développer la municipalité au niveau de son rôle foncier. Les zones blanches n’ayant pas encore de projets associés ralentissent la multiplication de celles-ci. Un accompagnement pour les promoteurs qui voudraient construire pourrait être offert, afin de leur permettre de mener leurs projets à bien, pour leur bien et celui des citoyens.