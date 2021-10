Ana Rosa présente pour un deuxième mandat de conseillère municipale à Windsor

Windsor (SFT) — Le 7 novembre prochain, les citoyennes et citoyens de Windsor seront appelés aux urnes afin de voter pour le siège no.1. Madame Mariscal est la conseillère sortante de ce siège et elle tient à poursuivre son implication pour un deuxième mandat.

« Ça fait 5 ans que je suis conseillère, ayant été élue lors de la partielle en 2016, et j’ai la chance de travailler et de soutenir plusieurs projets en lien avec la qualité de vie de nos familles, de nos jeunes, de nos aînés. », confirme Ana Rosa.

Jeune professionnelle de 46 ans, Ana Rosa est loin de sa retraite et a toujours à cœur de s’impliquer dans sa communauté.

« Je travaille à temps plein, j’ai une famille, une vie sociale, et je choisis de participer au développement de ma communauté, car c’est important pour moi. Être conseillère, c’est représenter une partie de notre communauté au sein des discussions et des décisions. », affirme-t-elle.

Selon les données de l’Observatoire Estrien du développement des communautés, en 2016, Windsor comptait 50,5 % de femmes dans sa population, dont 18,7 % âgée entre 40 et 54 ans.

Ana Rosa considère que la composition d’un Conseil municipal bénéficie d’avoir une représentativité de la communauté et du territoire qu’il administre. La présence de Madame Mariscal au sein du Conseil, même s’il ne s’agit que d’un seul siège sur sept, est représentative des citoyennes de Windsor, qui comme elle, travaillent à temps plein, sont mères, femmes impliquées, soucieuses du bien-être de leurs parents retraités.

« Je crois que j’amène un point de vue et une réalité importante au sein du Conseil de Ville que les gens apprécient. Oui, en tant que jeune femme, mais aussi en tant que professionnelle qui a un emploi à temps plein et qui doit voir à concilier travail, famille et vie sociale ».

Un deuxième mandat lui permettrait de poursuivre la réalisation de divers projets, comme la mise à jour de la politique familiale et des aînés.

« Les dossiers sont assignés à chaque début de mandat. Jusqu’à maintenant, j’ai pu m’impliquer au Comité de la famille et des aînés, celui des communications, de la bibliothèque, des loisirs, de la Poudrière, et du Centre communautaire. »

Un nouveau projet était aussi en développement, soit celui de renouveler la stratégie d’accueil des nouveaux résidents.

« Ce ne sont pas les projets qui manquent, et ce qui est le plus intéressant, c’est de les réaliser en collaboration avec les organismes de notre milieu afin de se coller aux besoins et aux réalités de la population », affirme Ana Rosa

Dimanche, le 7 novembre prochain, Ana Rosa invite les gens à prendre le temps d’aller voter et faire leur choix pour la personne qu’ils souhaitent voir présente au siège no.1.