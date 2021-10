Jean-Guy Laroche sollicitera un deuxième mandat au siège #4 du conseil de Danville

Danville(RL) — Élu une première fois lors du scrutin municipal de 2017, le conseiller sortant, M. Jean-Guy Laroche, annonce qu’il briguera de nouveau le siège #4 aux élections du 7 novembre prochain. Au cours de son premier mandat, l’homme politique aura eu l’occasion de siéger au sein de plusieurs comités, tels que la voirie, la bibliothèque, l’office d’habitation municipale, le comité d’urbanisme ainsi que les relations humaines, monsieur Laroche affirme avoir le fervent désir de poursuivre son travail de conseiller et d’œuvrer auprès de ses concitoyens.

« Je veux continuer d’être à l’écoute des gens et de leurs préoccupations et ainsi continuer à faire grandir et rayonner notre ville et notre communauté. », a-t-il mentionné. Impliqué dans son milieu, Jean-Guy Laroche trouve important de contribuer bénévolement au sein des organismes de sa région, lui qui s’implique notamment auprès du CAB des Sources, avec la Popote Roulante, en plus d’être un membre actif du conseil 3322 des chevaliers de Colomb de Danville. « Je tiens à remercier les gens de Danville pour leur confiance passée et à venir, tout en souhaitant pouvoir continuer de travailler pour eux », conclut M. Laroche.