Michel Poirier candidat au siège no 6 à Danville

Danville(RL) —Dans la valse des annonces de candidatures au conseil de ville de Danville, c’est au tour de M. Michel Poirier d’informer la population de son désir de joindre le prochain conseil municipal en briguant le siège numéro 6, lors de l’élection du 7 novembre. Père de trois filles et grand-père de cinq petits-enfants, ce retraité de l’entreprise Cascades depuis plusieurs années, est bien connu dans sa communauté, notamment en raison de sa grande implication au sein des chevaliers de Colomb de la municipalité en tant que secrétaire financier et personne responsable des achats pour les paniers de Noël, de sa présidence de la populaire fête au village, de son dévouement à former un groupe de porteurs pour les funérailles célébrées à Danville, ainsi que de son implication au sein du comité des travailleurs retraités de Cascades. « Les défis ne me font pas peur. Ayant l’appui de ma famille, j’ai décidé de me présenter comme candidat indépendant au poste de conseiller numéro 6.

Ayant grandi à Danville, je connais les danvillois leur grand cœur, leur intégrité, leur fierté, je désire leur redonner le goût de dire haut, fort et fièrement qu’ils viennent de Danville. Je suis prêt à travailler en équipe avec les élus et avec les employés en place pour que les gens de Danville soient fiers aussi de leur conseil municipal.», a-t-il mentionné par voie de communiqué.