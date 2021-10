Luc Cayer sollicite un nouveau mandat à la mairie de Stoke

Stoke —La campagne électorale fédérale bat son plein et alimentera les discussions et les réflexions jusqu’au 20 septembre prochain. Moins de deux mois plus tard, les élections municipales ramèneront les citoyens aux urnes. Si la politique municipale n’égale pas l’ampleur de la couverture médiatique des élections provinciale et fédérale, l’importance du vote n’en est pas moins un choix démocratique non négligeable. Après tout, le rôle principal du conseil municipal élu est de s’assurer que les services offerts répondent aux besoins de la municipalité.

« C’est la priorité qui a dicté mon engagement comme élu municipal au cours des vingt dernières années, comme conseiller d’abord puis comme maire. » tient à préciser, monsieur Luc Cayer. « Je pourrais me retirer avec la satisfaction du devoir accompli, mais j’ai encore la passion et le temps pour solliciter un troisième mandat au poste de maire. La fonction de maire est bien entendu facilitée par la collaboration de l’équipe de conseillers élus qui partagent la même vision du service à la communauté. Le rôle du premier magistrat, dans ce cas, consiste à alimenter la participation et la réflexion au niveau du conseil. Dans une municipalité en pleine expansion comme Stoke, il est important d’innover pour attirer les nouveaux arrivants et notre politique familiale et environnementale abonde dans ce sens, sans compter que les taxes municipales figurent parmi les plus basses de la région. » mentionna Luc Cayer