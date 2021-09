Alain Rayes réélu avec une forte majorité dans Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska(RL) —Le député conservateur sortant Alain Rayes, a de nouveau obtenu la confiance des électeurs de Richmond-Arthabaska lors du scrutin de ce lundi 20 septembre, alors que ce dernier a obtenu près de 50 % des voix avec 26 882 votes dans la circonscription devant son plus proche poursuivant, le bloquiste Diego Scalzo qui aura quant à lui recueilli 25 % des suffrages populaires (13 603 votes). Ils sont suivis par le candidat libéral Alexandre Desmarais avec 8191 votes (15 %).

C’est lors d’une entrevue en direct avec Ann Préfontaine de TVA que le député a été informé de sa réélection, hier soir alors que son équipe, sa famille et lui étaient réunis au Complexe Évasion de Victoriaville pour la soirée électorale.

L’ensemble des Canadiennes et des Canadiens ont cependant choisi de reporter au pouvoir un gouvernement libéral minoritaire, ce qui signifie que M. Rayes siégera dans le camp de l’opposition officielle pour un troisième mandat consécutif, lui qui avait été élu pour la première fois en octobre 2015. Au moment d’aller sous presses quelques résultats demeuraient toujours à confirmer en raison des délais de dépouillement, ainsi que de la comptabilisation des votes par la poste, mais le parti conservateur et son chef Erin O’Toole avaient à ce moment un total de 119 députés élus ou en avance à travers le pays comparativement à 158 pour le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux. Le Bloc québécois comptait pour sa part 34 sièges, le NPD en comptait 25 et le parti vert en comptait 2.