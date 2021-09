Nadine Fougeron candidate dans la circonscription pour le Parti Populaire du Canada

Richmond-Athabaska — Suite à l’article publié à son sujet, Nadine Fougeron candidate du Parti populaire du Canada, souhaitait compléter sa présentation précédente en vous partageant ce qui suit.

Pour avoir été mariée et y avoir travaillé, elle a bien connu la Hongrie de 1985 à 1992. La population vivait sous la menace et le chantage, elle devait se soumettre au système. Elle raconte que pour accéder à la majorité des services, pour bénéficier de privilèges, les gens devaient avoir ce qu’elle appelle : le PASS du régime communiste. « Une population soumise, divisée, et ceux qui avaient le PASS n’étaient pas plus heureux, pires ils étaient sous la contrainte et le suivi dans leur vie privée. PASS ou pas PASS, les gens devaient se parler dans la rue à l’abri de tout écoute et regard. » nous raconte la candidate.

« Aujourd’hui, dans notre propre pays, l’entrée en vigueur du PASS nous conduit vers une réelle dérive. Un monde absent de liberté, privée de ses droits fondamentaux, ce n’est pas cela que je veux ni pour nos enfants, nos petits-enfants et nous-même. J’ai décidé de m’implique pour conserver nos acquis, le libre choix, c’est pourquoi j’ai choisi de représenter le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier le seul qui défend nos droits et libertés. Nous ne sommes pas contre la vaccination, par contre nous refusons le PASS du chantage, de la discrimination et de l’obligation déguisée. Un vent de changement souffle sur Richmond-Arthabaska et notre pays. Je suis une femme engagée, déterminée et efficace, nous allons nous battre pour garantir nos droits et libertés, vous pouvez compter sur le PPC. Le 20 septembre, c’est votre chance, notre chance. Ensemble, nous la saisirons pour reprendre notre démocratie. Vous n’êtes plus seul! mobilisons-nous! On se donne Rendez-vous le 20 septembre pour célébrer la liberté. », mentionna Nadine Fougeron.