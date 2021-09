René Lapierre se présente au conseil municipal de St-François

St-François-Xavier-de-Brompton (SFT) — Fort de toute son expérience accumulée au fil des ans, René Lapierre est un homme de 50 ans en préretraite, natif de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Il y a élevé ses trois enfants et désire offrir son savoir-faire et son expertise dans plusieurs domaines. Notamment, on parle ici de son expérience de 10 ans dans le milieu de la construction, donc très utile au niveau de l’entretien des infrastructures municipales, des chemins et aqueducs.

Il a d’ailleurs siégé au comité d’urbanisme durant 4 ans et a déjà des idées qui pourraient aider la communauté. Il a aussi mentionné son désir d’engagement au niveau environnemental en nous parlant du dôme que la municipalité voudrait construire à côté du garage municipal. Il voudrait pouvoir apporter des changements au sein de la communauté, mais tout en gardant le cadre des taxations municipales présentent, ce qui nous permet de mettre en évidence son expérience en développement économique, industriel et commercial.

Il aimerait être le protecteur des milieux ruraux, notamment en permettant à la municipalité de développer des projets de développements sociaux économiques afin de financer tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles exigences sanitaires. Un ancien vétéran ayant été en Bosnie et en Croatie, acteur dans le milieu bénévole au niveau du Club Optimiste, un homme honnête et droit, œuvrant pour les citoyens. René Lapierre se présentera au district 6.