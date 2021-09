Nadine Fougeron candidate dans Richmond-Arthabaska pour le Parti populaire du Canada

Richmond-Arthabaska (SFT) — Originaire de France, madame Fougeron arrive au Québec en 2007, elle obtient d’ailleurs sa citoyenneté canadienne en 2011. Nadine Fougeron est mère de 4 enfants et grand-maman de bientôt 3 petits enfants. En 2008 elle a fondé un OBNL : Pose un Geste pour promouvoir le Don d’organes. En 2016, elle devient la co-fondatrice de la journée mondiale de l’Agriculture, pour valoriser ce noble métier. Cette journée a cependant été boycottée par le fédéral, à la demande du ministre de l’Agriculture. Toujours en 2016, elle défend fièrement le Canada aux championnats du monde de triathlon et obtient la deuxième place, la seule au Québec, d’ailleurs, pour ce championnat. Entre 2016 et 2018, elle remet sa médaille aux agriculteurs et agricultrices lors de cérémonies. Ayant étudié et travaillé en tant qu’ingénieure notamment dans le domaine de l’informatique, elle change totalement de carrière en devenant thérapeute en santé alternative par la suite, elle est à l’écoute des gens et sensible à leur bien-être.

Cela fait quelques années qu’elle pense à mettre à profit ses expériences de vie dans un parti politique qui rejoint ses valeurs et convictions, rassemblées en un seul mot : LIBERTÉ.

C’est avec Le Parti populaire du Canada, qui a pour but de défendre vos Droits et Libertés, qu’elle a donc décidé de faire le grand saut. Parce qu’elle se dit consternée devant tous ces abus, ces mensonges, ces souffrances, ces maltraitances et ces insultes.

« Je m’adresse à vous. Voulez-vous vivre dans un pays qui menace sa population? Voulez-vous d’un pays qui encourage la délation, la division et la haine? Voulez-vous de ce pays qui décide à votre place de ce qui est bon pour vous et vos enfants? Une seule personne peut faire la différence, alors imaginez le pouvoir que vous aurez en faisant un choix commun. Unis vers le changement. Chaque jour, nous perdons un peu plus de nos droits fondamentaux et de nos libertés. J’ai un immense respect pour nos ancêtres qui se sont sacrifiés au nom de la LIBERTÉ. Nous nous devons de les respecter en préservant cette liberté pour nous et les générations futures. Le 20 septembre 2021, ils pensent que pris de découragement, de résignations, vous n’irez pas voter et qu’ils vont gagner. Et bien je vous dis qu’ils se trompent tous, car vous avez une magnifique opportunité de manifester votre mécontentement, de dire haut et fort que c’est assez. J’ai ainsi choisi de me présenter aux couleurs du PPC pour représenter votre insatisfaction et le désir de changement. Le 20 septembre, c’est votre chance, notre chance. Ensemble nous la saisirons pour reprendre notre démocratie. Vous n’êtes plus seul! On se donne Rendez-vous le 20 septembre pour célébrer LA LIBERTÉ. », mentionna la candidate.

Si vous désirez voir les actions posées par cette candidate dans le passé, nous vous invitons à visiter cette page; https://www.facebook.com/nfougeron