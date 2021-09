Guy Boutin se porte candidat pour un 5e mandat à Richmond

Richmond (SFT) — Fort de quatre mandats à titre de conseiller à la Ville de Richmond, Guy Boutin se dit prêt et enthousiaste à servir de nouveau la population Richmondaise. M.Boutin désire continuer à participer au développement de la municipalité et, tout particulièrement, à donner une ambiance agréable au centre-ville.

Les récentes décisions du conseil municipal à l’effet de revoir le PPU (programme particulier d’urbanisme) et à donner à la « Corporation du Pays de l’Ardoise » le mandat de trouver des opportunités et faisabilités afin de développer le centre-ville est le résultat d’un long processus qui, enfin, redonnera plus d’éclat et de fierté aux Richemondais et Richemondaise. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison qu’il est motivé de continuer à défendre ce dossier auprès du conseil municipal. Guy Boutin est l’instigateur des Vendredis en folie qui se tiennent chaque année en juillet et août à la place René-Thibault.

Il siège, entre autres, comme secrétaire de l’Office municipal d’habitation du Val-St-François, comme administrateur de la Coopérative La Jonction, comme membre du comité consultatif d’urbanisme, comme membre de la Commission des loisirs, du CPIR, du CDER et du CA de la Corporation du pays de l’Ardoise. Le prochain conseil municipal devra se pencher sérieusement sur l’offre en loisir, car il devient de plus en plus difficile pour les citoyens de Richmond d’assurer la pérennité des infrastructures en loisirs à eux seuls.

« Je tiens par ailleurs à remercier les bénévoles chaleureusement, car sans eux, Richmond ne serait pas ce qu’il est, souligne M.Boutin.