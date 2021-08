Alain Rayes toujours très actif sur le terrain

Richmond-Arthabaska– Le candidat conservateur et député sortant dans Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a une fois de plus été très actif au cours de la dernière semaine de campagne électorale.

Il a pris part à de nombreuses activités dans la circonscription où il a rencontré plusieurs citoyens et citoyennes. « Mon objectif est de visiter chacune des 39 municipalités de la circonscription. Ma tournée se déroule à merveille en raison, notamment, du dynamisme des gens d’ici qui organisent des activités. J’ai pris part, entre autres, aux Mardis de la culture à Warwick, à l’inauguration de la superbe Place de la Traversée de Val-des-Sources, aux célébrations du 90e anniversaire de Sainte-Séraphine, à la levée de fonds des Gars de saucisse de Richmond, au tournoi de golf du Camp musical de Val-des-Sources, à la Classique des champions à Victoriaville, à la soirée musicale de La Poudrière à Windsor, aux fameux vendredis de la Fromagerie du Presbytère à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, au rassemblement du samedi à la ferme Le porc des Roy de Danville et à la fête foraine de Saint-Claude », a mentionné M. Rayes.

Très présent sur le terrain, le candidat conservateur dans Richmond-Arthabaska constaté que la campagne fédérale ne laissait personne indifférent.

« On sent surtout que les gens ne voulaient pas des élections déclenchées par Justin Trudeau. On sent aussi que plusieurs souhaitent changer de gouvernement. Bien des gens font l’équation que pour remplacer Justin Trudeau, il faut soutenir le Parti conservateur du Canada. Un vote pour le Bloc québécois ne ferait qu’aider Justin Trudeau à demeurer au pouvoir », a-t-il souligné.

M. Rayes est fier, par ailleurs, des engagements présentés cette semaine par son chef Erin O’Toole. « Je suis fier de dire que le Parti conservateur est favorable aux demandes présentées par le gouvernement du Québec. Notre chef Erin O’Toole a un plan très rigoureux et il compte le mettre en application rapidement après l’élection d’un gouvernement conservateur », a conclu M. Rayes.