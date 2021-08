Beaucoup d’action durant la première semaine de campagne d’Alain Rayes

Richmond-Arthabaska – Le candidat conservateur et député sortant dans Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, se dit très heureux de sa première semaine de campagne et celle de sa formation politique.

Au cours de celle-ci, il a participé à de nombreuses activités dans la circonscription et il a rencontré de nombreux citoyens et citoyennes. « Les gens ne voulaient pas d’élection. Justin Trudeau n’a clairement pas écouté la population. Ça fait consensus sur le terrain. La meilleure façon de lancer un message fort à Justin Trudeau, c’est de changer de gouvernement », a mentionné M. Rayes.

Le candidat conservateur dans Richmond-Arthabaska a visité de nombreuses municipalités au cours des derniers jours, dont Saints-Martyrs-Canadiens, Richmond, Windsor, Danville, Warwick, Victoriaville et Val-des-Sources.

« Notre région brille par son dynamisme. J’ai notamment pris part au lancement de la programmation du Symposium des arts de Danville, à la vente-trottoir du centre-ville de Victoriaville, à la Traversée du lac Nicolet et au défilé du Festival des gourmands de Val-des-Sources. Je tiens à souligner le travail exceptionnel des bénévoles qui font de ces événements de si grands succès », a-t-il souligné.

M. Rayes est fier, par ailleurs, de la première semaine de campagne de son chef Erin O’Toole. « Il s’est rendu au Québec pour présenter un ambitieux contrat pour les Québécois et les Québécoises. Dans les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur, il s’engage à poser plusieurs actions, dont donner plus de pouvoir à notre province en immigration et en culture. Il s’engage aussi à augmenter les transferts en santé d’au moins 6%, et ce, sans condition. On peut lire l’ensemble de ce contrat en visitant le www.agirpourlequebec.ca. Je suis aussi très fier que notre chef ait présenté la totalité de notre plateforme électorale au jour 2 de la campagne. Du plus loin que je me souvienne, jamais un parti fédéral n’avait présenté sa plateforme aussi rapidement dans l’histoire canadienne. Ça démontre clairement que nous sommes prêts à gouverner », a mentionné M. Rayes.