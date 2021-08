Bilan de la première semaine pour le candidat du Bloc Québécois

Richmond-Arthabaska — Après une semaine de campagne, le candidat du Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska, Diego Scalzo, tenait à faire un premier bilan. « Pour l’instant, avec mon équipe, on atteint les objectifs que l’on s’était fixés en matière d’organisation et de financement », souligne le candidat. Évidemment, les affiches ont été installées dans presque toutes les municipalités de la circonscription et les bénévoles, des personnes mobilisées et compétentes, déploient leurs énergies pour soutenir le candidat.

« J’ai la chance d’avoir à mes côtés des gens d’expérience et des personnes engagées et dynamiques », affirme le candidat du Bloc Québécois. On retrouve notamment madame Isabelle Forcier, citoyenne de Val-des-Sources et bien connue dans le milieu communautaire estrien, qui agit à titre de directrice de campagne. Il y a aussi Odile Provencher, conjointe du candidat qui occupe le poste d’agente officielle et, enfin, monsieur André Arpin, militant bien connu de Chesterville et conseiller senior pour l’organisation. Plusieurs proches et amis soutiennent l’équipe dans différentes tâches en lien avec l’affichage, les communications, les réseaux sociaux et autres aspects logistiques.

Enfin, suite au dévoilement de la plateforme électorale du Bloc Québécois, monsieur Scalzo est très enthousiaste de présenter les propositions de son parti et d’aborder les enjeux locaux avec la population. Selon lui, « nous sommes motivés à défendre les intérêts des citoyennes et des citoyens de la circonscription. Il y a des enjeux cruciaux qu’il faut débattre dans cette campagne comme les changements climatiques, la pénurie de main-d’œuvre et l’agriculture notamment, qu’on ne pourra pas passer sous silence ». À cet égard, le candidat continuera de sillonner la circonscription qu’il connaît très bien afin de rencontrer davantage de citoyens et d’échanger sur les défis qui les concernent directement et, par le fait même, de les convaincre de choisir le Bloc Québécois pour les représenter.