Bertrand Ménard se présentera pour un deuxième mandat

Richmond (SFT) — Bertrand Ménard n’est pas seulement maire de la ville de Richmond, mais aussi professeur suppléant à la MRC. Un homme de terrain et de cœur. La raison principale liée au fait qu’il se représentera pour un second mandat à la mairie est qu’en 4 ans, avec la situation de la pandémie, il y a plusieurs projets qui lui tiennent à cœur, qu’il n’a pas été réalisé. On parle ici de la construction de logements pour les 55 ans et plus et d’un quartier résidentiel avec des maisons unifamiliales là où les écoles ont été démolies.

Dans le contexte des dernières années, il y a évidemment rencontré des difficultés à trouver des entrepreneurs, mais le projet va quand même bon train, passant sous peu, on l’espère, à l’étape de maquettes. Le maire ainsi que le conseil sont très fiers des logements locatifs pour personnes à mobilité réduite, projet ayant bénéficié d’un budget de 1,5 M$. En termes de réalisations, on parle aussi d’une concertation entre les citoyens afin de créer le pays de l’ardoise, se voulant un projet qui revalorisera, entre autres, le centre-ville de Richmond et mettra de l’avant des infrastructures telles que le musée de l’Ardoise. Malgré la pandémie, la ville a réussi à investir près de 6 M$ dans les infrastructures de la municipalité et dans les souterrains. Les rues de la ville sont maintenant belles, et pour longtemps !

La 6e avenue sera la plus belle rue en ville, avec un budget totalisant 2,4 M$ à elle seule. L’arrivée du gaz naturel à la ville de Richmond est aussi un élément non négligeable faisant partie des buts atteints par le conseil présent. Le parc industriel en sera ainsi plus fort, permettant d’accueillir de nouvelles entreprises et offrant plus d’emplois aux citoyens. La pandémie a permis aux gens de se familiariser avec le télétravail, qui n’est pas que négatif, et a permis à l’émergence d’une nouvelle culture. Le télétravail a donné aux gens l’opportunité de se réinventer et de prendre le temps, plus qu’avant.

Le maire Bertrand Ménard aimerait obtenir un second mandat, non seulement parce qu’il aime être à l’écoute de la communauté, mais aussi parce qu’il aimerait avoir la chance de terminer ce qu’il a commencé.