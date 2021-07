Mario Leclerc se présente pour un cinquième mandat à la ville de Windsor

Windsor (SFT) — Comme nous le savons tous, les élections municipales arrivent à grands pas et nous aurons le plaisir de vous parler sommairement des candidats dans les principales municipalités afin de vous aider à faire un choix bien éclairé. Pour cette semaine, nous vous présenterons donc Mario Leclerc, qui est prêt à solliciter un nouveau mandat comme échevin à la ville de Windsor, lui qui a déjà rempli quatre mandats consécutifs. Étant présentement président sur le comité des travaux publics et faisant également partie du comité de finance, du comité de développement économique de Windsor ainsi que du comité consultatif d’urbanisme, on peut dire qu’on a affaire à quelqu’un qui sait ce qui se passe réellement à la ville, et ce, depuis 2006. Décrivant Windsor comme étant une ville où il fait bon vivre et mettant l’accent sur le fait que l’évolution constante de celle-ci lui tient particulièrement à cœur, M. Leclerc dit être un homme dévoué et aimerait avoir la chance de continuer à donner tout ce qu’il peut au sein du conseil de la municipalité, y occupant le siège numéro 2.

Quand on parle de changements et d’évolution de la ville, on parle de quoi au juste ? Voici quelques exemples ; chaque année, de nombreux investissements sont faits afin de garder les infrastructures et les rues asphaltées en bon état. L’entretien des infrastructures, ça comprend aussi les parcs et deux patinoires extérieures cimentées qui peuvent être utilisés à l’année et un parc pour les planches à roulettes pour les adolescents ou trottinettes pour les plus jeunes. Vous aimez les jeux d’eau pour les enfants ? C’est entre autres grâce au conseil que ce projet s’est réalisé. Le système de réfrigération de l’aréna a aussi été changé et l’usine de filtration d’eau utilise maintenant un procédé à la monochloramine, ce qui rime avec l’abolition du chlore, ça, on aime ça.

D’ici l’automne, surveillez les candidats, n’hésitez pas à poser vos questions, au journal ou à ceux-ci directement, quand on comprend mieux les enjeux et les actions posées, il est plus facile de faire un choix sensé.