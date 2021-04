Isabelle Forcier vise un poste de conseillère à la Ville de Val-des-Sources

Val-des-Sources - Jeune mère de famille très impliquée dans son milieu et nouvellement diplômée au MBA de l’université de Sherbrooke, Isabelle Forcier convoitera un poste de conseillère municipale à Val-des-Sources en novembre prochain. En poste depuis 13 ans à la direction générale de l’organisme les Tabliers en folie, cuisines collectives à Richmond, madame Forcier habite à Val-des-Sources depuis maintenant 10 ans. « Je suis née à Montréal, j’ai habité 13 ans à Québec et maintenant à Val-des-Sources pour y rester. Mes garçons fréquentent nos écoles primaires et secondaires et j’adore notre milieu de vie, c’est vraiment ici que je veux continuer d’avancer et nous n’avons rien à envier aux plus grosses villes », ajoute-t-elle.

Sa carrière, ses compétences académiques et ses multiples implications représentent des atouts pour siéger au conseil municipal. « J’ai été impliquée à la Maison des familles FamillAction, au Centre d’action bénévole des Sources lors de mon dernier congé de maternité et, à l’heure actuelle, je m’implique dans plusieurs organismes et concertations tels que le Carrefour jeunesse - emploi des comtés de Richmond & Drummond–Bois-Francs (trésorière), le comité organisateur de Bouge pour la santé (trésorière), le Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (présidente) à la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François (présidente), l’Auberge du cœur La Source-Soleil (vice-présidente) et, tout récemment, membre du conseil d’administration en tant que personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel au Centre de service scolaire des Sommets », énumère-t-elle.

Madame Forcier a beaucoup d’expérience dans le partenariat et la saine gestion financière. « Tout en ayant à cœur la gestion responsable et le travail d’équipe, j’ai toujours travaillé avec l’objectif de mettre l’humain au centre de toutes mes actions. Je pense que j’ai ces qualités requises pour le développement de notre belle ville. » souligne la candidate.