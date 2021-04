À quelques mois des élections à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) - Tel que débutée au cours des derniers mois, nous poursuivons notre tourné des municipalités de la MRC des Sources, afin de dresser un court bilan du dernier mandat des administrations élues. Aujourd’hui, notre attention se tourne du côté de Val-des-Sources, où bon nombre de dossiers sont venus ponctuer le mandat actuel du conseil de ville. Évidemment, il était impossible de s’adresser au maire M. Hugues Grimard sans aborder le dossier du changement de nom de la municipalité. « Ce fut certainement un dossier émotif pour l’ensemble de la population et nous avons été à même de le constater au fil des mois, mais je suis content de voir que ce projet a su rallier une majorité de citoyens et que les gens ont compris l’importance de la démarche initiée par les membres du conseil pour le bien actuel et futur de la municipalité. », relata, M. Grimard.

Par ailleurs, ce dernier nous confirma d’entrée de jeu, ses intentions de solliciter une fois de plus la confiance de la population en novembre prochain, afin d’avoir l’opportunité de poursuivre les dossiers en cours au sein d’un quatrième mandat à titre de maire de la municipalité. « Je suis toujours habité par la même passion que lors de mes débuts. Nous avons une équipe solide et communément engagée vers l’avenir et le développement de notre milieu de vie. Nous avons présentement de beaux projets sur la table et la grande majorité de notre administration aspire à être de retour et avoir la chance de continuer de travailler pour les citoyens de Val-des-Sources. Lorsque l’on regarde les dernières années, on remarque assez rapidement l’ensemble des changements réalisés de pair avec la population. », poursuit le maire.

Parmi les défis qui attendent les élus au cours des années à venir, monsieur Grimard souligna notamment l’importance de travailler sur le développement de l’attraction, du tourisme et des commerces de proximités. « Beaucoup d’efforts ont été déployés pour rebâtir avec succès le tissu et la diversification économique de la ville au fil des ans. À compter de maintenant il faut non seulement attirer des familles à Val-des-Sources, mais aussi de s’assurer qu’ils s’établissent ici et que les citoyens actuels y demeurent également. C’est pourquoi des projets tels que l’aménagement du site aux abords du puits minier par exemple, s’avèrent des plus intéressants pour la valorisation et le développement de notre municipalité. », conclut l’homme politique.