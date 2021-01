À quelques mois des élections… à Wotton

Wotton (RL) — Dans la suite de notre série de reportages portant sur les diverses municipalités en marge des prochaines élections municipales, nous tournons notre attention cette semaine sur le village de Wotton. Après des moments pour le moins houleux et où des tensions au sein même du conseil des élus, auront menés à la démission du maire François Carrier en 2018, ce sera finalement M. Jocelyn Dion qui aura repris la fonction rappelons-nous, en date du 28 septembre de la même année. Homme d’affaire et producteur agricole bien connu dans la région, monsieur Dion répondait ainsi favorablement à un appel lancé par des citoyens et citoyennes de sa communauté afin de se porter candidat à la mairie où ce dernier fut élu sans opposition.

Bien qu’il en fût à ses premières armes en politique, Jocelyn Dion jouissait toutefois d’une vaste expérience en gestion de conseil, alors qu’il avait auparavant occupé la présidence de la Coop Pré-Vert pendant 14 ans. Bien décidé à solliciter à nouveau la confiance des électeurs de son village en novembre prochain, M. Dion entreprend la troisième année de son présent mandat avec confiance et enthousiasme face aux différents projets à venir pour Wotton. « Je suis très fier du chemin parcouru par l’administration municipale depuis quelques années, nous avons, tous ensemble et dans un mouvement commun, apporté du renouveau à notre village. Que ce soit avec le changement d’image et de couleurs de la municipalité, l’implantation d’un plan stratégique ou encore par la création de plusieurs comités citoyens, on sent vraiment une synergie s’installer. De manière personnelle je dois avouer que de constater que nous avons réussi à renverser le climat de tension qui régnait malheureusement à l’hôtel de ville à l’époque et de voir l’implication de tout le monde, ainsi que leur intérêt à faire avancer les dossiers de Wotton en équipe, est vraiment une grande fierté et si mon travail a permis à contribuer un tant soit peu à cela, alors j’en suis très heureux. », confia bien humblement M. Dion.

Figurant au plan de développement et suite à des rencontres citoyennes, l’embellissement du Cœur villageois est notamment un volet sur lequel la municipalité travaillera de concert avec la communauté au cours des prochains mois. Par ailleurs, Jocelyn Dion tenait à souligner non seulement le chaleureux accueil qu’il a reçu de ses concitoyens, mais aussi au sein de la MRC où ce dernier nous mentionna avoir découvert une dynamique et une volonté marquée de la part de l’ensemble des maires de faire avancer et grandir l’ensemble des municipalités des Sources.