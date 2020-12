Windsor : La mairesse va-t-elle participer à la prochaine élection municipale ?

Windsor (MPC) — Bien que les élections municipales ne soient pas encore à l’horizon, la question se pose : aurions non plusieurs maires et mairesses qui seront de retour dans la course à la mairie, malgré une année particulièrement difficile ?

Du côté d’une des municipalités du Val-Saint-François, l’incertitude règne. Ne voulant pas s’avancer sur la suite des choses, la mairesse de la Ville de Windsor,

Sylvie Bureau n’a pas voulu annoncer officiellement sa participation à la prochaine élection. « Pour l’instant, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. On ne sait jamais ce qui va se passer avec la Covid. Pour l’instant, la santé est bonne, alors c’est positif et puis pour le reste, on verra au fil des mois », précise-t-elle.

En poste depuis 2009, Mme Bureau en serait à sa 12e campagne. En plus du renouvellement des infrastructures des loisirs et le projet de mise aux normes de l’usine de filtration, Sylvie Bureau a également su mener à terme le projet de création du Parc d’affaires de la 55 et le déménagement de l’Hôtel de Ville.

Il faudra attendre pour connaitre les intentions de celle qui a représenté les résidents de Windsor, depuis plusieurs années.