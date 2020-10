Philippe Pagé: « La population a parlé»

Par: Simon Roberge, Initiative de journalisme local

Après avoir ouvertement critiqué le nom Val-des-Sources en raison de sa ressemblance avec celui de la MRC, le maire de Saint-Camille s’en remet aujourd’hui à la population d’Asbestos et n’entend pas pousser son opposition plus loin.

Après avoir ouvertement critiqué le nom Val-des-Sources en raison de sa ressemblance avec celui de la MRC, le maire de Saint-Camille s’en remet aujourd’hui à la population d’Asbestos et n’entend pas pousser son opposition plus loin.

« On a porté la voix de plusieurs personnes qui partageait nos conclusions et il y en avait dans d’autres municipalités, mentionne Philippe Pagé qui avait demandé à ce que le nom de Val-des- Sources soit simplement retiré de la liste proposée. Mais je ne sens pas qu’on a une adhésion large qui fait contrepoids au processus. La partie est terminée. C’est Val-des-Sources que la population a choisi et il faut respecter les gens. »

« La population a parlé, poursuit-il. Ce n’est pas le résultat que j’aurais souhaité, mais après on passe à autre chose. À Saint-Camille, on a beaucoup d’autres choses à gérer. Le monde continue à tourner. »

De son côté, Hugues Grimard, maire d’Asbestos et bientôt de Val-des-Sources, souligne que 48 % des électeurs ont choisi ce nom comme premier choix sur leur bulletin.

« J’écoute ma population, lance-t-il. Plusieurs maires ont aussi mentionné qu’ils trouvaient Val-des- Sources intéressant. Je suis vraiment fier de la nouvelle appellation de ma municipalité. »