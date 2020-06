Une belle participation à la St-Jean virtuelle de St-François

Saint-François(RL) - Le comité de la fête nationale de la municipalité de Saint-François, dresse un bilan positif de la dernière édition, elle qui rappelons-le, se tenait sous une formule de spectacle virtuel cette année. Le président du comité organisateur M. Adam Rousseau, nous indiqua entre autres choses, que la vidéo de la prestation musicale des artistes Sandy Grenier et Olivier Laroche, toujours disponible en rappel sur la page Facebook des loisirs de Saint-François d’ailleurs, a été visionné plus de 2 500 fois jusqu’à présent.

« Nous sommes fiers de voir que la population a embarqué dans l’aventure encore une fois cette année, et ce en dépit de la formule spécialement adaptée pour respecter les mesures de santé publique exigées par la situation de la covid-19. C’est gratifiant de voir les gens qui ont du plaisir et qui arborent fièrement les petits drapeaux que nous avons fait parvenir à chacune des résidences de Saint-François. Nous avons également entendu de bons commentaires en lien avec la décoration de l’hôtel de ville pour l’occasion. Seule petite ombre au tableau s’il en est une, c’est le temps maussade et incertain qui nous a empêchés de procéder au dévoilement en direct sur Facebook de la fresque du parc de planche à roulettes. Qu’à cela ne tienne, une publication avec photo a tout de même été faite sur le site de la municipalité où l’on peut contempler l’œuvre de l’artiste sherbrookoise multidisciplinaire Jessica Chabot. » A-t-il affirmé.

Cette fresque deviendra en quelque sorte un genre de mémorial à l’année 2020, alors que l’on retrouve sous les coups de pinceau de l’artiste, des fleurs de Lys, des silhouettes représentant le coronavirus ainsi que les couleurs du logo de la ville et de la force de la jeunesse qui l’habite. « Bien que nous soyons fiers de la tenue de cette édition particulière, nous avons certainement eu un pincement au cœur le jour venu, de ne pouvoir célébrer la Saint-Jean tous ensemble comme par les années passées. Cependant, nous avons bon espoir de retrouver la formule habituelle l’an prochain et d’être ainsi en mesure de revenir à une organisation un peu plus conventionnelle de notre fête nationale. » Conclut M. Rousseau.