L’artiste Line Blouin a reçu l’auteur et acteur Robert Lalonde

Val-des-Sources — Le jeudi 12 juin dernier, l’artiste Line Blouin a reçu dans le cadre de son exposition Danser sous l’orage, qui était présenté jusqu’au 23 juin à l’Espace Galerie de Val-des-Sources, l’auteur, acteur et dramaturge québécois, M. Robert Lalonde pour un brin de jasette culturel.

Cette soirée rencontre ouverte au public et totalement gratuite, intitulée « Dialogue culturel entre arts visuels et littérature avec Robert Lalonde et Line Blouin », aura permis d’assister à des échanges inspirants sur l’univers artistique des deux personnalités, le tout dans une ambiance intime et chaleureuse.

L’exposition de Mme Blouin en cours à ce moment aura servi de fil conducteur tout au long de la conversation complice.

Rendue possible grâce à la collaboration du député de Richmond, M. André Bachand, cette soirée, dont les propos oscillaient entre confidences, réflexions sur la création et regards croisés sur l’art et la littérature, aura certainement su toucher et captiver le public, alors que ces derniers se retrouvaient face à une grande richesse du dialogue qui s’exposait à merveille entre les mots et les images.