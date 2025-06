Le festival Masq’alors célèbre le succès de sa 9e édition

Saint-Camille - C’est sous le signe d’une réussite éclatante que le biennal Masqu’alors de Saint-Camille a clôturé sa plus récente édition, qui était présentée du 31 mai au 8 juin dernier.

Le seul festival entièrement dédié à l’art du masque en Amérique du Nord aura de nouveau su attirer des participants et visiteurs de partout à travers le monde et c’est en effet ce dont en faisait état l’organisation de l’événement.

« Cette édition 2025 aura été marquée par la présence d’artistes provenant de plusieurs coins du monde — du Mali au Mexique, en passant par l’Italie et la Thaïlande — qui ont su émouvoir, surprendre et faire réfléchir. Le parrain du festival, Benjamin Tardif, a séduit le public avec son partage passionné de l’art du Khon thaïlandais, tandis que la Compagnia BRAT a transporté les spectateurs dans un univers visuel unique avec Nunc. La performance touchante de Lorena Trigos, les rires sacrés de Nakato et les nombreuses œuvres immersives locales ont permis de dresser un portrait vibrant de ce que le masque peut révéler, cacher et célébrer. »

Il faut mentionner que plus de 500 personnes venues d’ici et d’ailleurs ont vibré au rythme d’une programmation qualifiée de « riche, audacieuse et profondément humaine » au cœur du toujours très accueillant village de Saint-Camille. Parmi les faits saillants des activités ayant contribués à faire de cette 9e édition, un succès sur toute la ligne ont retrouve notamment le Talent chaud, le défilé masqué, les expositions à ciel ouvert, les ateliers créatifs et la table ronde.

« Artistes professionnels, élèves du secondaire, artisans, bénévoles, partenaires et résidents ont tous mis l’épaule à la roue pour faire rayonner la culture dans toute sa diversité. », a souligné l’organisation qui a tenu également à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que Patrimoine Canadien pour leur soutien financier à l’événement des plus rassembleurs.

Fort de l’effervescence et du succès de 2025, la direction du festival confirme d’ores et déjà la poursuite de ses activités et invite du même coup les artistes et festivaliers à se joindre à eux dans le cadre de la 10e édition, qui viendra de nouveau masquer artistiquement le visage de Saint-Camille du 29 mai au 6 juin 2027.