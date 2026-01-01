Échec des consultations de BluEarth pour le projet éolien de la MRC des Sources

Vous vouliez des réponses? Vous avez eu des questions. La compagnie BluEarth organisait du 9 au 13 juin des rencontres de consultation dans plusieurs municipalités de la MRC des Sources. Rencontres d’ailleurs annoncées avec beaucoup de discrétion, de peur de déranger, je suppose. Il est vrai que le sujet a si peu d’importance : la compagnie se prépare à déposer un projet pour l’implantation de plusieurs dizaines d’éoliennes de plus de 200 m de hauteur en zone habitée en en milieu agricole en réponse à l’appel d’offres récemment ouvert par Hydro-Québec.

Après presque 3 ans d’attente et l’avortement précipité d’une première version du projet en septembre 2023, nous allions enfin avoir des informations et découvrir les premiers détails de cette nouvelle mouture, que nos élus de la MRC se sont évertués à dissimuler séance du conseil après séance du conseil, derrière la fumée de tables de concertation, de sondages et autre forum sur la transition énergétique. Et bien non! Les rencontres orchestrées par les brillants communicants de la compagnie WELL, ont consisté à diviser les participants en tables de «discussion» où les citoyens, en groupes de 3 ou 4 personnes, devaient livrer leurs réflexions sur ce que devrait être un projet acceptable et poser leurs questions, le tout sous la direction bienveillante d’un animateur ou d’une animatrice, chargés de veiller à l’orthodoxie des «débats». Combien d’éoliennes? C’est une donnée confidentielle… À quel endroit? On ne peut pas en parler… À quelle distance des maisons? C’est sans importance, les impacts sont négligeables, on le sait bien. Sur des terres agricoles? Dans la MRC des Sources, elles ne valent pas grand-chose. Combien ça va coûter? C’est une information stratégique, à cause de la concurrence… Combien ça va rapporter? On ne peut pas le dire, mais ne vous inquiétez pas! Beaucoup, beaucoup! Ah! Nous voilà rassurés, nous pouvons dormir tranquilles — c’est ce qu’ils souhaitent tous — on s’occupe de nous. Et l’acceptabilité sociale? Et bien, la voilà! Des gens dans une salle qui assistent à une consultation d’une heure organisée par le promoteur, c’est bien en masse pour la mesurer. Ouf, une bonne chose de faite. Et si vous avez encore des doutes, c’est que vous n’avez pas bien écouté….

Michel Küntz, porte-parole improvisé d’un collectif de citoyens désabusés