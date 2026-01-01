X
Rechercher
Publicité

Texte par Les Jardins de Windsor et Marielle Caron

Windsor, la ville où il fait bon vivre pour les chevreuils...!

durée 19 juin 2026 | 00h00

À ceux qui sont fiers d’attirer ces bêtes dites « sauvages » (et qui devraient le rester) sur leur terrain, il faut que je vous dise : la maladie de Lyme, vous connaissez ?

Eh bien, les chevreuils transportent des tiques qui se laissent tomber un peu partout chez vous. Ainsi, la malchance d’être atteint de cette maladie se décuple pour vous et vos enfants. Si une médication n’est pas administrée assez rapidement, des symptômes cutanés, articulaires, neurologiques ou cardiaques peuvent vous hypothéquer ainsi que vos enfants pour des mois, voir des années. Ça vous intéresse ?

Même vos petits amis sont à risques, puisque l’alimentation artificielle que vous leur offrez peut leur causer des maladies et même la mort. De surcroît, ils sont exposés à des collisions avec des véhicules urbains.

Plusieurs d’entre vous seront d’accord sur le fait que leur présence s’aggrave avec les naissances annuelles. Il faut cesser cette pratique de les nourrir pour que, progressivement, ils retournent dans leur environnement naturel.

En aide à cette dynamique, la loi qui interdit de nourrir les chevreuils doit avoir une application plus mordante ; cela a assez duré. 

Ainsi, les citoyens pourront bénéficier à nouveau de leur jardin : manger ce qu’ils ont semé, planté. Ceci n’est plus le cas depuis plusieurs saisons. Ils pourront voir leurs plantes fleurir, ce qui n’est plus arrivé depuis longtemps.

Ils n’auront plus à déguiser leur espace et engendrer des dépenses pour des clôtures, des répulsifs et s’évertuer à trouver des trucs pour conserver leurs biens.

Quand nous vivons en société, nous devons réfléchir à l’impact de nos désirs sur la communauté. La venue des chevreuils en ville peut avoir plu à certains, mais, en même temps, causé beaucoup de dommages à d’autres.

Personne ne souhaite que les coyotes deviennent eux aussi des intrus urbains. Une réflexion s’impose.

 

Les Jardins de Windsor et Marielle Caron

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trois-Lacs : une responsabilité que nous partageons

11 juin 2026 | 0h00

Trois-Lacs : une responsabilité que nous partageons

Le Trois-Lacs est un milieu naturel précieux apprécié par les résidents, les villégiateurs, les plaisanciers, les pêcheurs et les visiteurs. Comme plusieurs lacs du Québec, sa préservation repose sur les efforts et la collaboration de chacun des acteurs du milieu. Les municipalités et la Régie travaillent actuellement à la mise en place de ...

LIRE LA SUITE
La mystérieuse vie des sacs noirs

31 mai 2026 | 0h00

La mystérieuse vie des sacs noirs

À la Friperie du Presbytère, on voit passer de tout. Et quand on dit « de tout », croyez-nous… c’est vraiment de tout. D’abord, il faut le dire haut et fort : un immense merci à toutes les personnes qui prennent le temps de donner vêtements, vaisselle, jouets et petits trésors encore en bon état. Grâce à vous, la friperie aide des familles, évite ...

LIRE LA SUITE
Journée de mobilisation « Le communautaire à boutte! »

9 avril 2026 | 0h00

Journée de mobilisation « Le communautaire à boutte! »

Le 23 mars, à Val-des-Sources, les membres de la CDC des Sources se sont rassemblés dans le cadre de la campagne de mobilisation « Le communautaire à boutte! ». À cette occasion, ils ont décidé de rédiger une lettre ouverte collective destinée à leurs élu·es, afin de dénoncer l’effritement de notre filet social et d’exprimer leurs inquiétudes pour ...

LIRE LA SUITE