Trois-Lacs : une responsabilité que nous partageons

Le Trois-Lacs est un milieu naturel précieux apprécié par les résidents, les villégiateurs, les plaisanciers, les pêcheurs et les visiteurs. Comme plusieurs lacs du Québec, sa préservation repose sur les efforts et la collaboration de chacun des acteurs du milieu.

Les municipalités et la Régie travaillent actuellement à la mise en place de nouvelles mesures visant à protéger le Trois-Lacs. Ces démarches nous invitent également à réfléchir à notre propre rôle dans la protection du lac.

Que nous soyons résidents, villégiateurs, plaisanciers, pêcheurs ou simplement amoureux du lac, chacun peut contribuer à sa préservation.

Depuis plusieurs années, l’Association des Résidents des Trois-Lacs est active sur le terrain. Elle assure notamment l’installation et la gestion des bouées de navigation qui contribuent à protéger les zones sensibles du lac et à favoriser une utilisation responsable du plan d’eau.

En 2026, l’Association franchira une nouvelle étape en prenant en charge l’installation des toiles utilisées dans les opérations de contrôle du myriophylle, selon les critères et emplacements établis par la Régie.

Les résultats de cette collaboration sont bien réels. Au cours des dernières années, plus de 700 000 $ ont été investis dans la protection du lac et plus de 8 000 heures de travail y ont été consacrées.

Depuis plus de dix ans, une approche préventive et des interventions structurées nous ont permis de contenir et même de faire reculer le myriophylle, alors que d’autres lacs en ont perdu le contrôle.

La santé du lac repose également sur une multitude de gestes que chacun peut poser à sa façon. Une bande riveraine naturelle, des arbres conservés près des rives, des installations bien entretenues et des habitudes respectueuses de l’environnement contribuent tous à préserver la qualité de l’eau et la richesse du milieu naturel.

Dans cet esprit de dialogue et de collaboration, l’Association des Résidents des Trois-Lacs tiendra son assemblée générale annuelle le 14 juin prochain. Les participants pourront notamment assister à une conférence portant sur un sujet qui touche de nombreux plans d’eau du Québec : L’accès aux lacs publics : comment concilier protection, respect et cohabitation ?

Le Trois-Lacs est un milieu exceptionnel. Sa protection repose sur une multitude de gestes qui, mis ensemble, font une réelle différence.

Un lac partagé par tous — mais protégé par chacun.

L’Association des Résidents des Trois-Lacs