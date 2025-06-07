Texte par Hugo Beaulieu
L’affaire portée devant les tribunaux
Chers citoyennes et citoyens,
Je tiens à vous adresser ce message avec transparence et sincérité. Depuis le tout début de mes démarches avec la municipalité, j’ai toujours agi de bonne foi. J’ai multiplié les efforts pour faire entendre raison à l’administration en place, dans l’intérêt du bien commun. Mon objectif a toujours été d’éviter des frais inutiles pour la population, de favoriser le dialogue et de respecter les règles, tout en défendant mes droits comme citoyen et entrepreneur.
Malheureusement, malgré mes tentatives répétées, l’administration municipale a persisté dans une voie que je considère mal fondée, tant sur le plan légal que sur le plan du gros bon sens. Devant cette impasse, je n’ai d’autre choix que de porter l’affaire devant les tribunaux.
En attendant que la cause soit entendue — un processus long et coûteux — mon commerce doit demeurer fermé. Cette fermeture forcée entraîne non seulement des pertes importantes pour moi, mais aussi des coûts additionnels pour la municipalité, donc pour vous, les citoyens. Si mon analyse juridique est juste, la Ville pourrait être contrainte par la Cour à rembourser l’ensemble des frais juridiques, les pertes encourues et possiblement à verser des dommages moraux.
Je tiens à vous dire que je regrette profondément que cette situation ait à être portée devant les tribunaux. Ce n’est ni par choix ni par provocation, mais bien par nécessité. Je m’excuse sincèrement pour la facture que vous aurez à assumer, causée non pas par un conflit personnel, mais par l’entêtement de certains élus et fonctionnaires municipaux.
Merci à ceux et celles qui m’ont exprimé leur soutien. Je demeure convaincu que la vérité finira par ressortir, et que la justice sera rendue.
Respectueusement,
Hugo Beaulieu
Citoyen de Danville
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