Texte par Sylvain Boudreau
Demande d’annexion
Une pétition récente auprès des propriétaires du Domaine Boudreau ainsi que ceux d’une portion de la rue Laurier faisant partie de la municipalité de Danville a démontré que 88 de ces propriétaires sont en faveur d’une demande d’annexion à la municipalité de Val-des-Sources, un propriétaire est contre et 31 n’ont pas répondu.
Cette pétition a été remise à la municipalité de Val-des-Sources et la municipalité de Danvilie en a été avisée.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec M. Sylvain Boudreau, 819-879-5194.
Sylvain Boudreau
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