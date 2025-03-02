Une pétition récente auprès des propriétaires du Domaine Boudreau ainsi que ceux d’une portion de la rue Laurier faisant partie de la municipalité de Danville a démontré que 88 de ces propriétaires sont en faveur d’une demande d’annexion à la municipalité de Val-des-Sources, un propriétaire est contre et 31 n’ont pas répondu.

Cette pétition a été remise à la municipalité de Val-des-Sources et la municipalité de Danvilie en a été avisée.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec M. Sylvain Boudreau, 819-879-5194.

Sylvain Boudreau