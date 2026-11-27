Grâce à Air ouverte Estrie, les jeunes de 12 à 25 ans peuvent maintenant recevoir des services de santé globale à Windsor, et ce, sans rendez-vous.

Windsor — Grâce à Aire ouverte Estrie, les jeunes de 12 à 25 ans peuvent maintenant recevoir des services de santé globale à Windsor, et ce, sans rendez-vous.

Le site satellite d’Aire ouverte Estrie a officiellement ouvert ses portes à Windsor. Il se situe à même les locaux du Carrefour jeunesse emploi au 83, rue Saint-Georges, à Windsor. L’équipe interdisciplinaire y sera chaque jeudi, de 15 h à 19 h, et c’est sans rendez-vous. Un horaire est établi pour les différents services offerts.

« C’est une complémentarité d’Aire ouverte qui existe déjà à Sherbrooke. Nous avons la santé mentale, la santé physique, des infirmières, des intervenants psychosociaux, des nutritionnistes, des kinésiologues. C’est toute une équipe qui travaille à ce projet », souligne Annick Bonneville, chef de service d’Aire ouverte (transition à la vie Adulte) à Santé Québec.

« Nous desservons, poursuit-elle, les jeunes qui hésitent à faire appel à nos services. En fait, n’importe qui (de 12 à 25 ans) peut se présenter ; nous allons répondre. Ce sont des services à court terme que nous offrons. C’est facile d’accès et il n’y a pas de liste d’attente. Il n’y a pas de rendez-vous », soutient Mme Bonneville.

Santé Estrie est en train de développer des offres de services sans rendez-vous virtuels. « Windsor, c’est bien beau, mais il faut aussi rejoindre les jeunes ailleurs. Le Val-Saint-Saint-François, c’est un vaste territoire », mentionne-t-elle.

Les services d’Aire ouverte dans le Val Saint-François sont complémentaires à ceux déjà offerts dans la région par les partenaires jeunes et familles.

« Nous allons accompagner les jeunes à aller chercher des services existants. Le but, ce n’est pas de dédoubler, mais d’être complémentaire », affirme Mme Bonneville.

Aire ouverte, ce sont des services de santé globale (santé physique, sexuelle, psychosociale, nutrition et habitudes de vie) repensés pour les jeunes de la région et leur famille. L’accès est simple, sans attente, et un court suivi peut être offert au jeune en présence ou en virtuel. Tous les jeunes sont les bienvenus, peu importe leurs préoccupations.

Pourquoi avoir choisi Windsor ? « Aire ouverte, lorsque nous arrivons quelque part, nous devons sentir que les gens souhaitent la présence de notre équipe. Avec le Carrefour jeunesse emploi, nous avons perçu que c’était un territoire qui voulait accueillir l’équipe d’Aire ouverte », raconte Mme Bonneville.

Les services sont financés par le budget d’Aire ouverte Estrie. « Nous avions déjà ces services à Sherbrooke. Nous avons eu un ajout de budget et nous avons décidé de nous installer à Windsor pour répondre aux besoins », termine la chef de service Aire ouverte.