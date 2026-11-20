Luc Saint-Laurent, conseiller de la municipalité de Ham-Sud, Richard Lefebvre, président du CA de la régie et conseiller à Danville, Caroline Payer, vice-présidente du CA, Richard Viau, conseiller de Saint-Adrien et Julie Fontaine, conseillère de Saint-Georges-de-Windsor.

Actualités-L’Étincelle — La Régie intermunicipale de l’énergie des Sources tenait sa deuxième séance publique de son conseil d’administration jeudi soir dernier à la salle GYM A21 de la MRC des Sources et l’entité partenaire en investissement de projets énergétiques, a profité de l’occasion pour procéder au dévoilement officiel de son logo et de son image de marque.

Issue de concertations et de la participation créative de collaborateurs à l’agence Well de Victoriaville, la nouvelle identité visuelle de la Régie intègre à la fois plusieurs éléments distinctifs, tels que la plante de polémoine de Van Brunt, une espèce végétale rare qui est propre à la région de la MRC des Sources.

On y retrouve également le symbole du soleil abénakis formant du même coup des racines qui s’ancre dans le milieu, le tout au centre d’un bouclier imageant en quelque sorte la protection du territoire.

« Nous avons eu droit à une belle rencontre. Des citoyens se sont présentés et tout s’est déroulé dans l’ordre. Les gens ont bien compris le principe. Nous voulons démystifier ce qu’est la Régie. C’est vraiment un véhicule d’investissement qui va participer à des projets ou non. La Régie, ce ne sont pas juste les éoliennes ; ce sont toutes les énergies renouvelables », de dire Richard Lefebvre, président de la Régie intermunicipale de l’énergie des Sources.

La Régie intermunicipale de l’Énergie des Sources agit à titre de partenaire investisseur communautaire dans les projets d’énergie renouvelable. Son mandat vise à faire en sorte que ce type d’investissement génère le maximum de retombées économiques pour la région, avec le minimum de risque possible.

Concrètement, son rôle comprend : l’évaluation de la solidité du modèle d’affaires d’un projet ; la négociation des conditions de participation dans l’intérêt communautaire ; La gestion du risque d’investissement ; la redistribution des bénéfices annuels aux municipalités membres au prorata de leur investissement.

La prochaine rencontre de la Régie se tiendra au mois de janvier prochain. « C’est important : avant de nous positionner, nous souhaitons que les municipalités puissent avoir vu les projets », souligne le président.