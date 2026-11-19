Windsor — Souhaitant la mise en commun de leur service de transport des personnes, le STC des Sources et Trans-Appel ont rendu officielle, le mardi 10 novembre, leur fusion en dévoilant un nouveau nom : Nömad mobilité collective.

Nömad est né de la volonté de créer une identité entièrement nouvelle pour réunir Trans-Appel et le STC des Sources sous une même bannière.

Avec cette fusion, les services offerts dans les 25 municipalités desservies devraient être améliorés au cours des prochains mois.

« Pour le moment, l’impact sur les services, c’est que nous avons fait sauter une frontière entre les deux MRC (des Sources et Val-Saint-François). Prochainement, ce que nous voulons instaurer, c’est une ligne reliant les deux territoires, dès le début de l’année 2027. Après ça, nous allons stabiliser les équipes ensemble pour ensuite évaluer les dessertes vers Sherbrooke et à l’intérieur des deux MRC », soutient Denis Verreault, directeur général.

Bien sûr, le travail sera plus intense dans la MRC du Val-Saint-François. « Dans le Val-Saint-François, nous avons plus de travail à faire d’un point de vue du transport collectif, ce qui a déjà été fait dans la MRC des Sources », précise M. Verreault.

Selon lui, la fusion comporte plusieurs avantages. « En mettant nos forces en commun, ça va être beaucoup plus facile de regrouper les partenaires ensemble autant politiques que communautaires, avec le ministère, pour unir les services. Il y aura une meilleure représentativité pour les citoyens », de dire celui qui connaît déjà les deux entreprises pour les avoir dirigées pendant trois ans.

Les deux financements donnés individuellement aux deux MRC seront dorénavant versés à Nömad.

« Avec la nouvelle taxe sur les immatriculations, instaurées pour le début de l’année 2027, ça va nous donner un air d’aller pour faire le développement que nous souhaitons », affirme le directeur général.

Le préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, estime que c’est un moment important dans l’histoire du transport collectif. « Les services offerts ne sont pas suffisants. Pendant des années, nous avons organisé nos propres services et développer nos propres routes, mais les citoyens ne restent pas juste dans la MRC des Sources ou dans le Val-Saint-François. »

« Il faut voir à mieux desservir nos citoyens, poursuit le préfet. Nous travaillons tous dans le même but. Nous partageons pourtant les mêmes corridors de déplacement vers les grands centres et les services. Les besoins en transport ne connaissent pas de frontière. La mobilité ne s’arrête pas à Saint-Claude, à Richmond ou à Stoke. Nous ne présentons pas seulement une nouvelle marque, mais aussi la possibilité de développer un service à la hauteur des besoins de notre population. »

De son côté, le préfet de la MRC Val-des-Sources et maire de Valcourt, Pierre Tétreault, souligne la vision et la volonté commune, soit celle d’offrir un service de transport des personnes inclusif et accessible à tous afin de soutenir le développement socioéconomique des territoires.

« Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour souligner un moment important du partenariat entre les territoires de la MRC des Sources et de la MRC du Val-Saint-François. Depuis longtemps, nous travaillons en étroite collaboration à bien des égards. »

« Aujourd’hui, souligne le préfet de la MRC du Val-Saint-François, c’est le jumelage des services de transport que nous tenons à célébrer avec vous. La mobilité en milieu rural amène son lot de défis dans le Val comme dans des Sources. Nous partageons les mêmes réalités. Nos territoires sont vastes ; nous avons à la fois des milieux urbains et ruraux. Les besoins en transport sont les mêmes. C’est un service essentiel auquel nous sommes engagés à collaborer. »