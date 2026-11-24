« Avant, nous faisions le thé à l’anglaise l’été au Moulin. Maintenant, nous nous déplaçons chez les gens. »

Ulverton – Cette année, le Moulin à laine d’Ulverton poursuivra ses activités au cours de la saison froide, de décembre à février.

« C’est la première fois que ça se fait. Nous allons ouvrir les fins de semaine l’hiver pour que les gens puissent avoir accès à nos sentiers. Les gens peuvent venir se promener, puis prendre une soupe. Il s’agit de continuer à profiter de la beauté du site », souligne Michael Champagne, directeur général du Moulin à laine d’Ulverton.

« Les 12 et 13 ainsi que les 19 et 20 décembre, nous aurons le père Noël comme invité spécial. Il y aura des cadeaux pour les tout-petits. Les familles peuvent venir prendre des photos avec le père Noël », insiste M. Champagne, en ajoutant que la boutique sera aussi ouverte.

Tout au long de cette période, le Moulin à laine se déplacera entre autres dans les écoles, dans les résidences de personnes âgées et dans les CHSLD. « Nous allons faire des ateliers adaptés à la clientèle. Nous allons aussi amener un petit côté historique à savoir d’où vient la laine. Nous expliquons un peu comment les gens faisaient », de dire le nouveau directeur général.

Pour les ateliers, les gens intéressés peuvent communiquer avec la direction du Moulin à laine ([email protected]).

« Il y a aussi le thé à la maison. C’est une expérience qui peut être vécue chez soi. Nous allons tout préparer pour faire de cette activité un succès. C’est un service clé en main. Avant, nous faisions le thé à l’anglaise l’été au Moulin. Maintenant, nous nous déplaçons chez les gens. C’est vraiment une expérience très intéressante à vivre pendant l’hiver », soutient M. Champagne.

La direction du Moulin vise les Cantons-de-l’Est, le Centre-du-Québec et une partie de la Montérégie.

« Tant qu’à faire quelque chose, nous souhaitons le faire en grand. Avant, nous étions fermés l’hiver. Bien sûr, il y a l’aspect financier, mais il y a aussi tout le côté transmission de savoir. Il faut en faire profiter au plus grand nombre de personnes possible. C’est comme avec les tout-petits en CPE qui sont moins capables de se déplacer sans des coûts de transport élevé. Nous allons en profiter pour aller sur place », insiste le directeur général.

« En fait, poursuit-il, ça permet de prolonger l’expérience.

En mars, le Moulin à laine sera fermé à la population pour préparer la prochaine saison qui commence en mai. « Et cette année, nous avons eu près de 10 000 visiteurs », termine M. Champagne.