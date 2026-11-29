Une toute nouvelle offre alimentaire a vu le jour dans les Sources le mardi 17 novembre dernier.

Val-des-Sources — Une toute nouvelle offre alimentaire a vu le jour dans les Sources le mardi 17 novembre dernier, alors que se déroulait un 5 à 7 en collaboration avec la CCES des Sources pour le lancement officiel de l’épicerie-boutique de prêt-à-manger et traiteur Le Bouffologue.

Issue de la créativité et de « l’amour des saveurs » des propriétaires Nathaniel Bernier-Roy et Andréanne Ladouceur, le lieu gourmand est situé au 296 du boulevard Saint-Luc, dans un espace commercial adjacent au Pub du Moulin 7, également administré par les entrepreneurs.

L’endroit vient proposer une offre de produits identitaires, tels que des plats soigneusement cuisinés, ainsi que des produits locaux et québécois, de même que des découvertes et une mixité de saveurs des plus intéressantes.

Après avoir géré pendant près de cinq ans le pub Le Moulin 7, les entrepreneurs avaient pour objectif de maintenir une continuité dans les services à la communauté, de limiter les déchets et de promouvoir une cuisine créative qui servirait de pont entre les deux secteurs d’activité des propriétaires.

Cette réalisation a notamment été rendue possible grâce au soutien de la SADC des Sources et de la MRC des Sources. Virage agence créative a pour sa part accompagné la planification stratégique et le développement de la mise en place de ce volet d’entreprise.

« Avec ce projet nous souhaitons pouvoir permettre aux gens qui le désirent de rapporter un peu des saveurs du Pub à la maison tout en faisant toutes sortes de nouvelles découvertes intéressantes. Nous aimerions par ailleurs profiter de l’occasion pour inviter la population à venir nous rencontrer, goûter à nos bouchées de dégustations et voir ce que Le Bouffologue peut concrètement offrir. », de commenter avec enthousiasme Andréanne Ladouceur.

L’épicerie-boutique est ouverte du mercredi au vendredi de 11 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h à 16 h.