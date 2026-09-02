Une épicerie communautaire s’installe sur la rue Saint-Georges à Windsor

Windsor — À la suite de la fermeture du Provigo, une épicerie communautaire a officiellement ouvert ses portes au 91, rue Saint-Georges, à Windsor. Ce projet novateur vise à renforcer la sécurité alimentaire locale en offrant un accès de proximité à des denrées fraîches et saines.

L’Épicerie de proximité porte le nom d’Oasis alimentaire. Le projet est porté par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François. Le Carrefour jeunesse emploi loue un espace à prix modique.

Santé Québec Estrie — CHUS a accordé une somme de 60 000 $ sur trois ans pour que ce projet puisse se réaliser.

Une centaine de produits sont actuellement disponibles dans l’épicerie de la rue Saint-Georges. « Notre projet s’adresse à tout le monde, mais il a été conçu pour les gens qui n’ont pas d’automobile », de dire Diego Scalzo, directeur de CDC du Val-Saint-François.

Ainsi, les protéines, les fibres ainsi que les fruits et légumes sont accessibles à l’épicerie communautaire qui ouvre ses portes les jeudis de 14 h à 20 h et les vendredis de 10 h à 14 h. « C’est pour commencer ; après, nous nous adapterons », de dire le directeur de las CDC.

« L’objectif, ce n’est pas de faire de l’argent, mais de ne pas en perdre. Nos prix sont raisonnables et accessibles. Dans plusieurs cas, c’est moins cher qu’à l’épicerie. Plusieurs sont pareils et certains sont un peu plus chers. Nous allons y retrouver les produits de base », affirme M. Scalzo, en soulignant le fait que la grande majorité des denrées sont de provenance régionale.

Actuellement, ce sont des bénévoles et des employés de la CDC qui opèrent le commerce de proximité.

Un côté éducatif accompagne la réalisation de ce projet.

« Nous voulons être complémentaires à la pharmacie et au dépanneur. Nous ne voulons pas vendre les mêmes produits pour ne pas faire une concurrence déloyale », soutient M. Scalzo.