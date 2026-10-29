Ouverture attendue du restaurant McDonald’s de Val-des-Sources

Après plusieurs mois d’attente, le nouveau restaurant McDonald’s de Val-des-Sources ouvrira finalement les portes à ses premiers clients le vendredi 27 novembre prochain.

Val-des-Sources — Après plusieurs mois d’attente, le nouveau restaurant McDonald’s de Val-des-Sources ouvrira finalement les portes à ses premiers clients le vendredi 27 novembre prochain.

La construction du bâtiment étant rendue à sa dernière étape, le propriétaire a officiellement lancé sa campagne de recrutement en vue d’embaucher la cinquantaine de membres du personnel qui viendront assurer le service de restauration rapide.

Piloté au départ par la direction de McDonald’s Canada, le projet s’est trouvé un franchisé au cours de l’été dernier, alors que la chaîne de restauration rapide a octroyé la gestion du restaurant de la 1re avenue à M. Charles Auger et à son équipe.

Ce dernier est membre d’une famille d’entrepreneurs associés à la bannière McDonald’s depuis près de 50 ans.

L’honneur d’être pionnier revint à l’oncle, Jacques Auger fut le premier à ouvrir un restaurant de la célèbre chaîne dans le secteur de la Capitale-Nationale en 1977, plus précisément dans la ville de Lévis.

Lors d’une entrevue accordée à l’auteur de ces lignes, le promoteur confia que cette plus récente acquisition porte maintenant à huit le nombre de McDo qu’il a sous sa gestion personnelle, étant notamment également propriétaire des restaurants de Richmond, Windsor et Acton Vale pour ne nommer que ceux-là.

« Je suis vraiment très heureux de notre ouverture prochaine à Val-des-Sources, il s’agit d’un milieu de vie dynamique et accueillant. Honnêtement nous avons la chance de recevoir beaucoup de commentaires positifs quant à l’arrivée d’un McDonald’s sur le territoire et il est certain que nous souhaitons répondre à la population de la région avec le sourire pour leur offrir le meilleur service qui soit. », a-t-il mentionné.

Interpellé sur le blitz de recrutement qui avait lieu les 23 et 24 octobre dernier dans les locaux de Destination Carrefour à Val-des-Sources, Charles Auger souligna l’importance d’accompagner le développement des jeunes et des moins jeunes qui œuvrent au sein de ses restaurants.

« Il y a une statistique qui dit qu’un Canadien sur dix aura déjà travaillé dans un McDonald’s à un moment ou un autre de sa vie. C’est donc avec beaucoup d’humilité et de fierté que nous travaillons à mettre en place un encadrement formateur et agréable pour nos employés. Chez nous on engage des sourires », de conclure le sympathique homme d’affaires.

Concernant les heures d’ouverture du restaurant, celles-ci devraient être rendues publiques au cours des prochaines semaines.